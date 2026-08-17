Rekordy i unikaty Układu Słonecznego. Znasz te niezwykłe obiekty? [QUIZ]

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Od gigantycznych formacji po wyjątkowe księżyce, nasze sąsiedztwo w Drodze Mlecznej skrywa fascynujące sekrety. Przetestuj swoją wiedzę o rekordach i unikatach Układu Słonecznego i zobacz, ile z nich faktycznie znasz.

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Wizualizacja planet Układu Słonecznego z efektem zachodu słońca i asteroidami wokół nich.
Co wiesz o Układzie Słonecznym? Sprawdź w quizie!sdecoret123RF/PICSEL

Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu, a obiekty w nim zawarte stanowią niezwykły zbiór ciał niebieskich o zróżnicowanej ewolucji. Kryje się tu wiele rekordowych i unikatowych obiektów, które pod względem rozmiarów, pochodzenia czy budowy nie mają sobie równych.

Wśród nich są nietypowe księżyce, planety karłowate, gigantyczne formacje powierzchniowe i ślady potężnych wydarzeń sprzed milionów lat.

Czy potrafisz rozpoznać największe i najbardziej niezwykłe obiekty naszego układu w Drodze Mlecznej? O części z tych miejsc pisaliśmy na łamach GeekWeeka!

Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, ile z tych astronomicznych rekordów i unikatów znasz.

Po zakończeniu quizu pojawią się nie tylko wyniki, ale i opisy do prawidłowych odpowiedzi. Chcesz spędzić więcej czasu na rozwiązywaniu quizów? Na GeekWeeku mamy ich sporo!

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Karol Kubak


Niezwykle szczegółowe zdjęcia Słońca. Takich jeszcze nie było© 2026 Associated Press
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