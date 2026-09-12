Równonoc jesienna tuż-tuż. Kiedy zaczyna się astronomiczna jesień?

Anna Gburek

Anna Gburek

Równonoc jesienna wyznacza koniec lata i początek astronomicznej jesieni. Data i godzina tego zjawiska są ruchome. W tym roku nastąpi to 23 września o godzinie 2:06 w nocy. Od tej chwili noce na półkuli północnej stają się dłuższe od dni, a specyficzne nachylenie osi Ziemi sprawia, że dociera do nas coraz mniej promieni słonecznych.

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Zachód słońca nad jeziorem w trakcie równonocy jesiennej; odbicie słońca i trzcin nad wodą.
Równonoc jesienna to moment a nie dzień123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kiedy wypada równonoc jesienna?
  2. Jak przebiega zjawisko równonocy jesiennej na orbicie Ziemi?
  3. Dlaczego podczas równonocy dzień i noc nie trwają idealnie tyle samo?
  4. Jak nachylenie osi ziemskiej względem Słońca wywołuje zmianę pór roku?

Kiedy wypada równonoc jesienna?

Data równonocy jest ruchoma. Występuje 22 lub 23 września. W 2026 roku równonoc jesienna nastąpi w Polsce dokładnie 23 września o godz. 2:06. 

Od tego momentu dzień na półkuli północnej będzie ustępował coraz dłuższym nocom. U nas rozpoczyna się astronomiczna jesień, a na półkuli południowej to z kolei początek wiosny.

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Jak przebiega zjawisko równonocy jesiennej na orbicie Ziemi?

Ziemia przez cały czas obiega Słońce, a jej oś zachowuje niemal stały kierunek w przestrzeni. Nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 23,4 stopni. W rezultacie w różnych momentach roku raz półkula północna, a raz południowa jest bardziej zwrócona ku Słońcu.

Podczas równonocy sytuacja znajduje się dokładnie w punkcie przejściowym. Żadna z półkul nie jest wtedy przechylona w stronę Słońca bardziej od drugiej. Promienie słoneczne padają bezpośrednio na równik pod kątem 90 st., a granica między oświetloną i zacienioną częścią Ziemi przebiega w przybliżeniu od bieguna do bieguna.

Jak to wygląda z powierzchni Ziemi? W tym dniu Słońce przechodzi przez punkt równonocy, czyli miejsce, w którym przecina się pozorna droga Słońca po niebie z równikiem niebieskim. W konsekwencji tego zjawiska obserwatorzy na równiku w południe będą mieli Słońce dokładnie nad głowami, a noc i dzień na całej Ziemi będą trwały po 12 godzin.

Dlaczego podczas równonocy dzień i noc nie trwają idealnie tyle samo?

Choć podczas równonocy dzień i noc w przybliżeniu trwają po 12 godzin, dla obserwatorów na Ziemi dzień będzie dłuższy. Doba, w której dzień zrówna się z nocą, przypada zazwyczaj kilka dni po równonocy jesiennej.

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Przyczynia się do tego ziemska atmosfera, która załamuje krawędź Słońca podczas wschodu i zachodu. Powoduje to kilka minut światła więcej każdego dnia. Ponadto Słońce nie gaśnie nagle jak żarówka. Jego promienie docierają jeszcze do Ziemi, choć gwiazda już skrywa się za horyzontem. To również przeszkadza w dokładnym podziale pomiędzy dniem a nocą.

Jak nachylenie osi ziemskiej względem Słońca wywołuje zmianę pór roku?

Za występowanie pór roku wcale nie odpowiada orbita ziemska w kształcie elipsy, która powoduje, że Ziemia może oddalać się lub przybliżać do Słońca. Decyduje o tym nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny orbity, które wynosi 23,4 stopnia. Nachylenie to jest takie same przez cały okres, w którym Ziemia okrąża Słońce, co zajmuje jej 365 dni, 5 godzin i 48 minut. To powoduje, że zmienia się kąt, pod którym promienie słoneczne padają na poszczególne półkule.

Latem to półkula północna jest bardziej oświetlona przez Słońce, a promienie padają na nią pionowo. Po przesileniu jesiennym sytuacja się zmienia. Promienie padają pod mniejszym kątem, a temperatura spada. Więcej promieni słonecznych otrzymuje półkula południowa. Na północy trwa wówczas jesień.

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