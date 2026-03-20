Misja Hayabusa2, realizowana przez japońską agencję kosmiczną JAXA, dostarczyła na Ziemię 5,4 grama materiału z planetoidy Ryugu. Ale wystarczyły zaledwie dwie próbki po około 10 miligramów każda - jedna z powierzchni asteroidy, a druga z jej wnętrza - by naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia.

Komplet budulcowych życia w Ryugu

Analiza wykazała obecność wszystkich pięciu zasad azotowych (adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy oraz uracylu), które są podstawowymi budulcami DNA i RNA. Co więcej, ilości zasad były w obu próbkach zbliżone, co sugeruje spójny mechanizm ich powstawania.

Ryugu w kontekście innych ciał kosmicznych

To odkrycie nie jest odosobnione. Asteroida Bennu, badana przez NASA w ramach misji OSIRIS-REx, również wykazała bogactwo tych związków, choć w jej przypadku przeważały pirymidyny (cytozyna, tymina, uracyl). Podobny skład zaobserwowano w meteorycie Orgueil, który spadł we Francji w 1864 roku. Z kolei słynny meteoryt Murchison z Australii (1969) był bogaty w puryny (adeninę i guaninę).

Ryugu plasuje się gdzieś w środku, zapewniając zrównoważony stosunek puryn i pirymidyn, co może świadczyć o tym, że zarówno Ryugu, jak i Bennu, pochodzą z tego samego wodnego, bogatego w chemię ciała macierzystego. Różnice w szczegółowym składzie mogły wynikać z obecności amoniaku, który wpływa na powstawanie konkretnych zasad azotowych.

Choć dokładny proces formowania tych molekuł w przestrzeni kosmicznej pozostaje nieznany, jedno jest pewne - zarówno Ryugu, jak i Bennu - są pełne organicznych związków chemicznych, w tym tych uznawanych za fundament życia. I choć nadal nie wiemy, czy to właśnie asteroidy przyczyniły się do "zasiania" Ziemi tymi molekułami, czy też składniki powstały samodzielnie na naszej planecie, faktem jest, że związki te są powszechne w kosmosie, a ich powstawanie nie wymagało rzadkich warunków.

