W meteorycie brekcjowym z Marsa oznaczonym jako NWA 8171 zidentyfikowano fragment skały zawierający granat, który składa się z dwóch odrębnych domen: jednej złożonej z andradytu i diopsydu oraz drugiej zawierającej skaleń potasowy i augit. Jak wyjaśniają badacze na łamach publikacji ma łamach "Geochemical Perspectives Letters", podobne zespoły minerałów występują na Ziemi w środowiskach metamorficznych i metasomatycznych, jak skarny, w skałach magmowych bogatych w alkalia, a także jako wtórne fazy w chondrytach węglistych.

Mikroskopijne znalezisko, ogromne konsekwencje

Dotychczas nic nie wskazywało na to, by podobne warunki występowały na Marsie, dlatego chociaż znalezione ziarna są niemal mikroskopijne - ich rozmiar nie przekracza ułamka milimetra - znaczenie naukowe jest ogromne. Granaty należą bowiem do minerałów, które potrafią "zapisywać" warunki swojego powstawania, zachowując informacje o temperaturze, ciśnieniu i składzie chemicznym otoczenia.

To sprawia, że mogą stać się kluczem do odtworzenia nieznanych dotąd etapów ewolucji Marsa - od aktywności magmowej po potencjalne procesy metamorficzne. Jak podkreśla Tanya Kizovski z Brock University, odkrycie otwiera nowe możliwości badania procesów geologicznych, które mogły zachodzić na tej planecie w przeszłości.

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Marsjański granat nie wygląda jak ziemski

Co ciekawe, odnaleziony minerał nie przypomina klasycznych czerwonych granatów znanych z jubilerstwa. To odmiana bogata w żelazo, tzw. andradyt, która ma raczej zielonkawo-żółty odcień i łatwo może zostać pomylona z innymi minerałami obecnymi w meteorytach. To właśnie dlatego naukowcy początkowo błędnie uznali go za piroksen, czyli jeden z najczęściej występujących minerałów w skałach magmowych i dopiero szczegółowe analizy ujawniły prawdziwą naturę znaleziska.

Największą zagadką pozostaje jednak pochodzenie minerału, a naukowcy rozważają kilka scenariuszy. Granat mógł powstać na Marsie w wyniku nietypowej aktywności magmowej lub procesów metamorficznych wywołanych uderzeniami meteorytów albo ruchem magmy w skorupie planety. Nie można jednak wykluczyć innego, a mianowicie meteoryt NWA 8171 to tzw. brekcja, czyli skała złożona z różnych fragmentów, istnieje więc możliwość, że materiał zawierający granat powstał poza Marsem i dopiero później został włączony do jego struktury.

Rozstrzygnięcie tej zagadki wymaga dalszych badań, w tym analizy izotopowej minerału. Jeśli jego skład okaże się zgodny z innymi próbkami marsjańskimi, będzie to mocny dowód na jego lokalne pochodzenie. I jednocześnie sygnał, że planeta ta była geologicznie bardziej złożona, niż dotąd przypuszczano. Jak zauważa James Darling z University of Portsmouth, odkrycie dodaje więc zupełnie nowy rozdział do historii badań Marsa i może znacząco poszerzyć wiedzę o jego ewolucji.





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