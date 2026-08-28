Siedem etapów śmierci meteorytu. Opisano proces spalania skał w atmosferze

Julia Król

Julia Król

Spadająca gwiazda to znacznie bardziej skomplikowany proces, niż mogłoby się wydawać. Badacze przeanalizowali nagrania dziesiątek meteorów, odkrywając etapy przemian fizycznych, jakim poddawana jest skała pędząca przez atmosferę.

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Meteoryt osadzony na uchwycie, z widoczną cienką falą uderzeniową i spływającym stopionym materiałem.
Meteoryt. Cienka czarna linia zaznacza obrys uchwytu, na którym osadzony jest kamień (po lewej). Stopiony materiał spływa z powierzchni meteorytu, a przed kamieniem widać cienką falę uderzeniową. NASA Ames/SETI Institute, dzięki uprzejmości Zeva Hoovera i Rona Dantowitza, Dexter Southfield Schools/MARS Scientific.materiał zewnętrzny

Co dzieje się ze skałą kosmiczną, gdy spada przez ziemską atmosferę i staje się meteorytem? Naukowcy przeanalizowali 75 upadków meteorytów zarejestrowanych na wideo i fotografiach. Zidentyfikowali w ten sposób fazy przemiany skały kosmicznej w meteoryt.

Okazało się, że kula ognia przechodzi przez siedem etapów, pędząc przez ziemską atmosferę, a każdy z nich jest kształtowany przez inne procesy fizyczne.

Naukowcy prześledzili proces spalania kosmicznych skał w atmosferze

Faza 1 rozpoczyna się wysoko w atmosferze, kiedy powietrze jest wystarczająco gęste, aby wytworzyć falę uderzeniową przed spadającym kamieniem. Zderzenia z cząsteczkami powietrza powodują nagrzanie skały i otaczającego ją gazu do momentu, aż zacznie świecić. To właśnie postrzegamy jako meteor lub "spadającą gwiazdę".

Kiedy kamień opada w gęstsze powietrze, rozpoczyna się faza 2, a meteor staje się jaśniejszy. Niektóre z nich szybko się obracają, zmieniając jasność w regularny sposób. Najszybciej obracające się kamienie w badaniu wykonywały pełny obrót co 0,5 do 5 sekund.

W fazie 3 meteor zmienia się w kulę ognia. Naukowcy odkryli, że topnienie powoduje teraz większość utraty masy skały. Szybko poruszające się powietrze ściąga stopiony materiał z powierzchni, pozostawiając krople, które ciągle odparowują.

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Na wysokości około 60 kilometrów nad Ziemią kula ognia osiąga stan równowagi topnienia, przechodząc do fazy 4. Jej jasność pozostaje taka sama lub rośnie w stałym tempie. W wyniku samego topnienia jest w stanie stracić nawet 40 proc. swojej masy.

Wyższe ciśnienie w głębszej atmosferze powoduje rozpad skały, rozpoczynając fazę 5. Kula ognia może kilkukrotnie wybuchnąć, kiedy odłamują się jej fragmenty. Jeśli tylna część głównej skały pozostaje w całości, tworzy za sobą obszar niskiego ciśnienia, który przyciąga mniejsze fragmenty.

Dopiero kiedy tył skały w końcu się rozpadnie w fazie 6, kula ognia emituje ostatni jasny rozbłysk i rozrzuca kawałki szybciej. Skała zwalnia, więc te rozbłyski są zazwyczaj czerwone, a nie jasnozielone, jak wcześniej.

Podczas fazy 7 topnienie i fragmentacja trwają, póki ostatnie kawałki zwolnią na tyle, że przestaną świecić. Ostatecznie opadają na ziemię jako meteoryty.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Meteoritics & Planetary Science.

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