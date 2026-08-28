Co dzieje się ze skałą kosmiczną, gdy spada przez ziemską atmosferę i staje się meteorytem? Naukowcy przeanalizowali 75 upadków meteorytów zarejestrowanych na wideo i fotografiach. Zidentyfikowali w ten sposób fazy przemiany skały kosmicznej w meteoryt.

Okazało się, że kula ognia przechodzi przez siedem etapów, pędząc przez ziemską atmosferę, a każdy z nich jest kształtowany przez inne procesy fizyczne.

Naukowcy prześledzili proces spalania kosmicznych skał w atmosferze

Faza 1 rozpoczyna się wysoko w atmosferze, kiedy powietrze jest wystarczająco gęste, aby wytworzyć falę uderzeniową przed spadającym kamieniem. Zderzenia z cząsteczkami powietrza powodują nagrzanie skały i otaczającego ją gazu do momentu, aż zacznie świecić. To właśnie postrzegamy jako meteor lub "spadającą gwiazdę".

Kiedy kamień opada w gęstsze powietrze, rozpoczyna się faza 2, a meteor staje się jaśniejszy. Niektóre z nich szybko się obracają, zmieniając jasność w regularny sposób. Najszybciej obracające się kamienie w badaniu wykonywały pełny obrót co 0,5 do 5 sekund.

W fazie 3 meteor zmienia się w kulę ognia. Naukowcy odkryli, że topnienie powoduje teraz większość utraty masy skały. Szybko poruszające się powietrze ściąga stopiony materiał z powierzchni, pozostawiając krople, które ciągle odparowują.

Na wysokości około 60 kilometrów nad Ziemią kula ognia osiąga stan równowagi topnienia, przechodząc do fazy 4. Jej jasność pozostaje taka sama lub rośnie w stałym tempie. W wyniku samego topnienia jest w stanie stracić nawet 40 proc. swojej masy.

Wyższe ciśnienie w głębszej atmosferze powoduje rozpad skały, rozpoczynając fazę 5. Kula ognia może kilkukrotnie wybuchnąć, kiedy odłamują się jej fragmenty. Jeśli tylna część głównej skały pozostaje w całości, tworzy za sobą obszar niskiego ciśnienia, który przyciąga mniejsze fragmenty.

Dopiero kiedy tył skały w końcu się rozpadnie w fazie 6, kula ognia emituje ostatni jasny rozbłysk i rozrzuca kawałki szybciej. Skała zwalnia, więc te rozbłyski są zazwyczaj czerwone, a nie jasnozielone, jak wcześniej.

Podczas fazy 7 topnienie i fragmentacja trwają, póki ostatnie kawałki zwolnią na tyle, że przestaną świecić. Ostatecznie opadają na ziemię jako meteoryty.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Meteoritics & Planetary Science.