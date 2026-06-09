W ramach programu Artemis astronauci po raz pierwszy od ponad pół wieku ponownie staną na powierzchni Księżyca. Towarzyszyć im będzie nowy skafander AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), opracowany przez Axiom Space przy współpracy z marką Prada.

Choć udział luksusowego domu mody może wydawać się zaskakujący, wybór nie był przypadkowy. Inżynierowie Axiom wykorzystali doświadczenie Prady w zakresie zaawansowanych materiałów, ergonomii i nowoczesnych metod produkcji. Celem było stworzenie stroju, który pozwoli astronautom pracować dłużej i wygodniej w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk we Wszechświecie.

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Najważniejsze znajduje się pod spodem

Szczególną uwagę zwraca właśnie zaprezentowana wewnętrzna warstwa skafandra, określana jako Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG). To przylegający do ciała kombinezon wyposażony w gęstą sieć przewodów odpowiedzialnych za chłodzenie i wentylację organizmu.

Podczas pracy na Księżycu ciało astronauty generuje ogromne ilości ciepła. Aby zapobiec przegrzaniu, przez specjalne rurki przepływa schłodzona woda, która odbiera nadmiar energii cieplnej z największych grup mięśniowych. Następnie zgromadzone ciepło trafia do systemu podtrzymywania życia, skąd jest odprowadzane na zewnątrz skafandra.

Równie ważny jest system wentylacji. Specjalne przewody stale dostarczają świeży tlen w okolice twarzy astronauty, jednocześnie usuwając wydychany dwutlenek węgla. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie bezpiecznych warunków nawet podczas wielogodzinnych spacerów kosmicznych.

Skafander przyszłości dla misji Artemis

Nowy kombinezon został zaprojektowany przy użyciu zaawansowanych narzędzi modelowania 3D. Pozwoliło to zoptymalizować rozmieszczenie przewodów i elementów chłodzących, jednocześnie zwiększając wygodę użytkowania.

Zewnętrzna część skafandra, pokazana już wcześniej, wyposażona jest w nowoczesne systemy monitorowania stanu zdrowia, ulepszoną ochronę przed promieniowaniem oraz specjalne powłoki wizjera poprawiające widoczność na powierzchni Księżyca.

Axiom Space planuje przeprowadzić pierwsze testy nowego skafandra w warunkach kosmicznych do 2027 roku. Niewykluczone, że wcześniej trafi on na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie przejdzie praktyczne próby w środowisku orbitalnym. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie w tych futurystycznych strojach astronauci programu Artemis rozpoczną nowy rozdział eksploracji Księżyca.

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