Kosmiczne wysypisko na Księżycu. 140 misji zostawiło 190 ton odpadów

Radziecka sonda Łuna 2 rozbiła się o powierzchnię Księżyca w 1959 roku. Był to pierwszy obiekt, który dotarł do naszego naturalnego satelity. Od tego czasu ludzkość wykonała ponad 140 misji, w tym próby bezzałogowe, sondy przelatujące obok Księżyca oraz misje załogowe. Dwunastu astronautów znalazło się na jego powierzchni, osiem łazików zbierało dane, a łącznie dostarczono na Księżyc prawie 190 ton odpadów - tyle, ile waży samolot pasażerski Boeing 747. Te pozostałości z różnych misji to nie tylko kosmiczne śmieci - okazuje się, że część z nich może okazać się przydatna w przyszłej eksploracji Księżyca.

- Znaczną część kosmicznych śmieci na Księżycu stanowią stare podwozia pochodzące z poprzednich lotów na jego powierzchnię - mówi Aidan Cowley, pracownik naukowy Europejskiej Agencji Kosmicznej w rozmowie z Popular Science.

Kiedy startowały pierwsze misje eksplorujące Księżyc, takie jak Apollo NASA, miały one do dyspozycji jednorazowe moduły księżycowe, za pomocą których lądowały na powierzchni Srebrnego Globu.

- Po wylądowaniu górna część modułu wracała na orbitę księżycową, aby spotkać się z modułem dowodzenia i wrócić na Ziemię - opowiada Cowley. Przez to jednak na Księżycu pozostawały resztki z tych misji.

Łaziki, które jeździły, i które się rozbiły

Łaziki księżycowe, czy to załogowe, czy bezzałogowe, także przyczyniają się do wzrostu masy śmieci. Chiński łazik Yutu został wystrzelony w grudniu 2013 roku i dotarł na powierzchnię Księżyca po dwóch tygodniach. Planowo misja miała trwać trzy miesiące, jednak urządzenie przesyłało dane na Ziemię przez rekordowe 31 miesięcy. Oficjalnie misja zakończyła się w sierpniu 2016 roku, pozostawiając nieruchomą konstrukcję na powierzchni. Niektóre z łazików jednak nawet nie rozpoczęły swoich planowanych badań, ponieważ po prostu się rozbiły - tak jak maszyna Rashid ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Łazik Yutu na powierzchni Księżyca Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences Wikimedia Commons

Co zostało po astronautach na Księżycu?

Innymi śmieciami na Księżycu są m.in. sprzęt naukowy, skrzynki z narzędziami czy sondy uderzeniowe. Zadaniem takich sond było planowane rozbicie się o Księżyc - w ramach badań obrazowano z bliska powierzchnię lub wystrzeliwano skały i pył w powietrze, aby przeanalizować wiele właściwości.

I te śmieci nie leżą sobie tak po prostu do czasu przybycia kolejnej misji załogowej. Księżyc jest surowym środowiskiem, nieustannie bombardowanym mikrometeorytami. W połączeniu z intensywnym promieniowaniem i gwałtownymi wahaniami temperatury, warunki te niszczą i uszkadzają wszelkie obiekty. Amerykańska flaga, wetknięta w powierzchnię Księżyca w 1969 roku przez Neila Armstronga i Buzza Aldrina, prawdopodobnie jest już wyblakła pod wpływem Słońca i zmieniona w białe płótno.

To nie tylko odpady, ale przyszłe surowce dla astronautów

Cowley twierdzi, że niektóre z tych uszkodzonych materiałów na Księżycu można by poddać ocenie, aby zrozumieć, jak zmienia je tamtejsze środowisko. Ta wiedza pozwoliłaby inżynierom produkować lepsze podzespoły do przyszłych misji.

Przyszłe misje księżycowe mogą pozostawiać po sobie mniej śmieci, chociaż w ciągu najbliższych pięciu lat prawdopodobnie i tak zgromadzi się na Księżycu więcej sprzętu.

- Obecnie można zaobserwować większy nacisk na pojazdy wielokrotnego użytku - tłumaczy Cowley.

A nawet jeśli na jego powierzchni będzie więcej materiałów pozostawionych przez człowieka, Księżyc nie utonie w śmieciach. ESA planuje ponowne wykorzystanie części tych sprzętów. Według Cowleya można by przetapiać za pomocą światła słonecznego lekkie aluminium, z którego zbudowane są powłoki wielu pojazdów księżycowych, tworząc coś w rodzaju kosmicznego recyklingu.



