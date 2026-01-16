Jak przewidzieć koronalny wyrzut masy Słońca?

Naukowcy szukają sposób na prognozowanie burz słonecznych, które mogą zakłócić kosmiczną, a nawet naziemną technologię elektroniczną. Badacze z Uniwersytetu Tokijskiego wykonali pomiary ewoluującej chmury materii wyrzuconej przez Słońce za pomocą wielu instrumentów kosmicznych, które nie zostały pierwotnie do tego zaprojektowane.

Burze słoneczne, znane także jako koronalne wyrzuty masy (CME), są dość powszechnym zjawiskiem. Kiedy wykryje się je w pobliżu Ziemi, niektóre satelity przełączane są w bezpieczny tryb niskiego poboru mocy, aż burza przejdzie. Nie na każdą burzę da się jednak przygotować, więc naukowcom zależy na zrozumieniu, jak CME ewoluują w miarę oddalania się od swojego źródła, Słońca.

- Zrozumienie, w jaki sposób ogromne chmury materii słonecznej przemieszczają się w przestrzeni kosmicznej, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony satelitów, astronautów, a nawet sieci energetycznych na Ziemi - powiedział doktorant Gaku Kinoshita.

Promieniowanie kosmiczne może pomóc w prognozowaniu

W swojej nowej pracy badacze pokazali, że ścieżki tych erupcji słonecznych można śledzić za pomocą pomiarów promieniowania kosmicznego. Korzystając z kilku sond kosmicznych, udało się zaobserwować, jak jedna erupcja zmieniała kształt i siłę w miarę oddalania się od Słońca.

- W marcu 2022 roku trzy sondy kosmiczne - Solar Orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), BepiColombo ESA i Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) oraz sonda Near Earth Spacecraft NASA - znalazły się w idealnym położeniu, aby obserwować tę samą erupcję słoneczną z różnych miejsc w kosmosie. To ustawienie pozwoliło nam porównać, jak zjawisko wyglądało w różnych kierunkach i odległościach od Słońca - powiedział Kinoshita.

Diagram przedstawiający różne satelity tworzące sieć czujników w tym badaniu z 2022 roku. ©2025 Kinoshita i in. CC-BY-ND materiał zewnętrzny

Metoda ta była możliwa do zrealizowania dzięki efektowi znanemu jako spadek Forbusha. Polega on na tym, że koronalne wyrzuty masy tworzą coś w rodzaju magnetycznej bariery, odbijające cząstki promieniowania. Dzięki obserwacji tych cząstek na danym obszarze, którędy przechodził wyrzut, zespół mógł stwierdzić, jak zmienia się on w czasie.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie The Astrophysical Journal.

