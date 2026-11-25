5 tysięcy startów rocznie. Plan SpaceX może doprowadzić do katastrofy atmosferycznej

Naukowcy oszacowali, że proponowana przez SpaceX konstelacja, składająca się z miliona satelitów, mogłaby zwiększyć emisje generowane podczas startów rakiet ponad 150-krotnie w porównaniu z poziomem z 2025 roku. SpaceX nie ujawniło danych technicznych, lecz prognozy już wskazują na zanieczyszczenie spowodowane wejściami statków kosmicznych w atmosferę i ulatnianiem się metanu. Wyniesienie takiej liczby satelitów wymagałoby co najmniej 5 tys. startów rocznie w porównaniu z około 330 startami na całym świecie w 2025 roku.

Naukowcy Eloise Marais i Connor Barker zbadali konstelację o nazwie Starmind, którą SpaceX chce utworzyć na orbicie okołoziemskiej. Miałaby ona być zasilana energią słoneczną i połączona laserowo z siecią Starlink. Ze względu na brak podstawowych informacji potrzebnych do obliczeń, zespół uzupełnił braki w danych założeniami i materiałami pochodzącymi od stron trzecich.

- Już na wczesnym etapie naszych badań stało się jasne, że nie ma potrzebnych informacji - mówi Marais.

Ich model zakłada, że SpaceX będzie wykorzystywało statek kosmiczny Starship Block 4 do wynoszenia na orbitę co najmniej 200 ton w trakcie jednego lotu. Przy takiej pojemności szacunki wskazują na minimum 14 startów dziennie.

Później te statki kosmiczne będą musiały wrócić na Ziemię - podczas powrotu podgrzeją powietrze na tyle, że azot i tlen będą reagować, tworząc tlenki azotu, które to mogą wywoływać reakcje niszczące ozon. W ten sposób osłabia się ochronna warstwa atmosfery, chroniąca nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.

Eksperci ostrzegają przed niszczeniem ozonu

Ciągłe uwalnianie metanu ze statku podczas tankowania i lądowania mogłoby spowodować uwolnienie około 60 tys. ton gazu rocznie. Szacunki wskazują, że w górnych warstwach atmosfery wyparuje rocznie około 200 tys. ton materiału z satelitów.

Żadna ocena oddziaływania na środowisko tej propozycji nie została opublikowana. We wrześniu Federalna Komisja Łączności (FCC) zwolniła zgłoszenia dotyczące megakonstelacji satelitarnych z obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko pomimo rosnących obaw dotyczących zanieczyszczeń atmosfery. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wciąż może wymagać oceny startów rakiet.

Te przypuszczalne wyniki uwalniania szkodliwych gazów przez plany SpaceX wciąż dotyczą tylko jednego projektu megakonstelacji, tymczasem inne kraje i firmy także realizują ambitne pomysły o podobnych celach.



