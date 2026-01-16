Spadające gwiazdy 2026. Kiedy szukać ich na niebie?

Spis treści: Spadające gwiazdy wiosną w 2026 roku Letnie spektakle: Perseidy w idealnych warunkach Jesienne i zimowe deszcze meteorów Jak najlepiej obserwować spadające gwiazdy?

Spadające gwiazdy wiosną w 2026 roku

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla miłośników astronomii. W styczniu niebo rozświetliły Quadrantydy, które osiągnęły maksimum w nocy z 3 na 4 stycznia. Choć ten rój potrafi dać nawet 40 meteorów na godzinę, tym razem pełnia Księżyca mocno ograniczyła widoczność zjawiska.

Wiosną czeka nas deszcz Lirydów. Między 22 a 23 kwietnia na niebie pojawi się około 20 meteorów na godzinę. Warunki będą sprzyjające, półksiężyc nie przeszkodzi w obserwacjach, szczególnie po północy. Zaraz potem, w pierwszym tygodniu maja, nadejdą Eta Aquaridy, które w maksimum (6-7 maja) potrafią dać nawet 50-60 meteorów na godzinę. Choć Księżyc będzie w fazie woskowatego garbu, wciąż warto spojrzeć w niebo.

Letnie spektakle: Perseidy w idealnych warunkach

Latem 2026 roku spadające gwiazdy mają dla nas wyjątkową niespodziankę. Na niebie jednocześnie pojawi się konkurencyjne, podwójne maksimum dwóch deszczów meteorów. W nocy 30-31 lipca zaobserwujemy jednocześnie roje Delta Aquariid i Alfa-Kaprikornid. Rzadko zdarza się, by oba zjawiska osiągały szczyt tego samego wieczoru

Lato to również czas najbardziej wyczekiwanej nocy spadających gwiazd. Perseidy w swoim maksimum pojawią się w nocy z 12 na 13 sierpnia. Sprzyjający nów Księżyca sprawi, że warunki będą niemal idealne. Przy dobrej pogodzie można liczyć na około 100 meteorów na godzinę. To prawdziwy kosmiczny pokaz, który warto zaplanować z wyprzedzeniem.

Jesienne i zimowe deszcze meteorów

Jesień przyniesie kilka ciekawych rojów. Drakonidy (7 października) i Orionidy (21-22 października) to dobre okazje do obserwacji, choć Orionidy będą częściowo zakłócone przez jasny Księżyc. W listopadzie na scenę wkroczą Taurydy (4-5 listopada) i Leonidy (17-18 listopada). Te ostatnie, choć nie tak spektakularne jak Perseidy, w 2026 roku mają być wyjątkowo dobrze widoczne, astronomowie przewidują wzrost ich aktywności.

Zimowy finał roku należy do Geminidów , ich maksimum 13-14 grudnia to prawdziwa gratka dla obserwatorów. Przy sprzyjającej fazie Księżyca (woskowy sierp) można spodziewać się nawet 120 meteorów na godzinę. To najintensywniejszy deszcz meteorów w całym roku. Tuż przed świętami, 21-22 grudnia, pojawią się jeszcze Ursydy, choć ich aktywność jest niewielka i dodatkowo ograniczona przez jasny Księżyc.

Perseidy to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jak najlepiej obserwować spadające gwiazdy?

Aby w pełni cieszyć się tymi kosmicznymi spektaklami, warto wybrać miejsce z dala od miejskich świateł, które zakłócają obserwacje. Trzeba też dać oczom czas na adaptację do ciemności. Najlepsze obserwacje odbywają się po północy, gdy Ziemia wchodzi głębiej w strumień meteoroidów. Warto też pamiętać o ciepłym ubraniu, bo nawet latem noce bywają chłodne.

Spadające gwiazdy można oglądać gołym okiem, choć warto zaopatrzyć się w lornetkę lub mały teleskop. To również okazja do zrobienia spektakularnych zdjęć nocnego nieba rozjaśnionego rojami meteorów. Przyda się aparat z trybem manualnym lub smartfon z trybem nocnym. Aplikacje typu Sky Map, Stellarium, Star Walk pokazują, gdzie na niebie spodziewać się rojów, które można również obserwować online.

