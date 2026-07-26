Spektakl na lipcowym niebie. Nadchodzi wyjątkowa noc

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowa noc. 29 lipca będziemy świadkami niesamowitego spektaklu na niebie - Pełni Koźlego Księżyca. Czym jest to zjawisko i dlaczego tak się nazywa?

Pełnia Koźlego Księżyca.
Kiedy będzie pełnia Księżyca w lipcu 2026? Koźli Księżyc rozświetli niebo123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym jest Pełnia Koźlego Księżyca i skąd pochodzi jej nazwa?
  2. Kiedy i jak obserwować Pełnię Koźlego Księżyca?
  3. Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca smartfonem?

Czym jest Pełnia Koźlego Księżyca i skąd pochodzi jej nazwa?

Pełnia Księżyca to zjawisko astronomiczne, podczas którego nasz naturalny satelita znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Jego tarcza jest wówczas w pełni oświetlona i widoczna.

Okazuje się, że każda pełnia Księżyca w danym miesiącu ma swoją nazwę. Poszczególne przydomki wywodzą się zwykle z przekonań ludowych i mogą też wynikać z charakterystycznych dla danego okresu zjawisk przyrodniczych.

Czym zatem jest Pełnia Koźlego Księżyca? Okazuje się, że nazwa lipcowej pełni została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. W tym okresie poroże tamtejszych przedstawicieli jeleniowatych osiąga pełny wzrost. Stąd też nazwa "Pełnia Koźlego Księżyca" (ang. "Buck Moon").

Kiedy i jak obserwować Pełnię Koźlego Księżyca?

Pełnia Koźlego Księżyca będzie miała miejsce w środę, 29 lipca 2026 roku. Kulminacja tego spektakularnego zjawiska nastąpi o godzinie 16:35.

W jaki sposób można obserwować Pełnię Koźlego Księżyca? Obserwację najlepiej zaplanować na godziny wieczorne. Jeśli mieszkamy w większym mieście, to wówczas lepiej wyjechać w obszar mniej zanieczyszczony światłem.

Do obserwacji Księżyca możemy użyć zwykłej lornetki lub teleskopu. Warto zaopatrzyć się w specjalny filtr księżycowy, który redukuje jasność Srebrnego Globu i umożliwia dostrzeżenie większej ilości szczegółów.

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Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca smartfonem?

Pełnia Księżyca to doskonała okazja dla fanów astrofotografii. Jeśli jednak mamy zamiar zrobić dobre zdjęcie smartfonem, musimy pamiętać o kilku kluczowych wskazówkach, dzięki których efekt będzie zadowalający.

Przede wszystkim - warto zaopatrzyć się w statyw. Tego rodzaju sprzęt pozwoli nam zachować ostrość nawet przy dużym przybliżeniu - zdjęcie będzie po prostu mniej rozmazane.

Kolejną ważną kwestią okazuje się tryb manualny w smartfonie. Dzięki niemu ustawimy parametry aparatu. Mowa tu między innymi o czułości ISO - w tym przypadku najlepiej wybrać 100 lub 200, co zagwarantuje brak szumów i więcej detali.

Z racji tego, że Księżyc jest dość jasnym obiektem, nie musimy ustawiać zbyt długiego czasu naświetlania. Podczas Pełni Koźlego Księżyca możemy wybrać opcję od 1/200 do 1/400. W tym przypadku dobrze jest poeksperymentować z różnymi ustawieniami.

Ostatnią ważną kwestią jest samowyzwalacz. By nie poruszyć przez przypadek aparatu, dobrze jest ustawić go na mniej więcej 2-3 sekundy.

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