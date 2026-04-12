Nadchodzi niezwykłe zjawisko. Gdzie patrzeć, by zobaczyć rozświetloną kometę?

Kometa na horyzoncie! "Z głową w gwiazdach" na Facebooku umieścił wpis ze świetną wiadomością dla miłośników nocnego nieba. Kometa C/2025 R3 PANSTARRS, odkryta 8 września 2025 roku przez system Pan-STARRS na Hawajach, porusza się po bardzo wydłużonej orbicie, a 19 kwietnia znajdzie się w peryhelium, czyli punkcie najbliższym Słońca. Nie jest pewne, czy przeżyje spotkanie z naszą gwiazdą, czy podzieli los Komety Wielkanocnej, jednak zanim to nastąpi, możemy ją przez parę dni obserwować na polskim niebie.

Według Karola Wójcickiego, autora profilu "Z głową w gwiazdach", najlepsze warunki do obserwowania komety będą panowały już jutro, w poniedziałek 13 kwietnia. Z każdym kolejnym dniem będą coraz gorsze, jednak tuż przed zbliżeniem do Słońca nastąpi ciekawe zjawisko.

"Gdy kometa będzie przemieszczać się między Ziemią a Słońcem, geometria układu może spowodować efekt rozpraszania światła w przód (forward scattering) - cząsteczki pyłu w warkoczu mogą wtedy rozpraszać światło słoneczne bezpośrednio w kierunku obserwatorów, czyniąc kometę nawet 100 razy jaśniejszą, niż wskazywałyby podstawowe szacunki. Problem w tym, że warunki do obserwacji będą wtedy już bardzo trudne" - pisze Wójcicki na swoim profilu.

Jak obserwować kometę C/2025 R3 PANSTARRS?

"Z głową w gwiazdach" opisuje, jak najlepiej przygotować się do obserwacji komety. Warto zabrać się do tego już dwie godziny przed wschodem Słońca, ponieważ wtedy długi warkocz będzie najbardziej widoczny. Odpowiednie warunki do obserwacji zakładają dobry widok na wschód i północny-wschód, bez zasłaniających horyzont drzew czy zabudowań. Warto również zadbać o to, aby nie przeszkadzały sztuczne światła.

Najlepiej użyć teleskopu - dzięki niemu zobaczysz kometę oraz jej warkocz, jednak już zwykła lornetka 10x50 da radę i pokaże rozmytą kulkę z warkoczem. Większa lornetka 20x80 pozwoli na dojrzenie pięknego widoku komety.

Jeśli nie dysponujesz żadnym sprzętem, nie martw się, już za 2-3 dni jest duża szansa, że kometę będziesz mógł złapać na zdjęciach ze swojego smartfona. Wystarczy ustawić go na statywie i włączyć odpowiedni tryb fotografii.

Aktualna faza Księżyca nie powinna być przeszkodą w obserwacjach, więc będziemy mogli cieszyć się pięknym, ciemnym niebem oraz jaśniejącą kometą na nim.

© 2026 Associated Press