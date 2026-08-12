W skrócie 12 sierpnia 2026 roku w Polsce obserwowane jest częściowe zaćmienie Słońca, którego faza maksymalna zasłania tarczę w stopniu od 42 do 88 procent w zależności od regionu.

W Hiszpanii trwa całkowite zaćmienie Słońca, które przechodzi przez północną część kraju, oferując mieszkańcom i turystom zapierający dech widok, który szybko się nie powtórzy.

Dziennikarze serwisu GeekWeek relacjonują to astronomiczne wydarzenie bezpośrednio z polskiego wybrzeża Bałtyku oraz z hiszpańskiej A Coruñi, udostępniając własne zdjęcia z obserwacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Dziś wyjątkowy spektakl na niebie. Chwyciliśmy za aparaty

Dziś, 12 sierpnia 2026 r., na niebie rozgrywa się niezwykłe astronomiczne widowisko. Po ponad wieku pas całkowitego zaćmienia Słońca przebiega przez Europę, w tym przez Półwysep Iberyjski, północną część Hiszpanii, zachodnią Grenlandię i Islandię.

W wielu innych rejonach zjawisko jest widoczne jako zaćmienie częściowe. Cały spektakl trwa niespełna 4,5 godziny (dokładnie 264 minuty). Zaczął się na Morzu Beringa o godzinie 17:34 i zakończy się na Oceanie Atlantyckim o godz. 21:58.

Aby uwiecznić to unikalne widowisko, dziennikarze z Interii GeekWeek chwycili za aparaty. Zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć wykonanych wprost z A Coruñi w hiszpańskiej Galicji oraz z zachodniego wybrzeża Bałtyku w Polsce.

Zaćmienie słońca nad Bałtykiem na naszych fotkach

Na nadbałtyckiej plaży (Trzęsacz) zebrało się sporo osób, które wypatrywały zaćmienia Karol Kubak INTERIA.PL

W Polsce trwa właśnie częściowe zaćmienie Słońca, którego ostatnia tak głęboka faza wystąpiła w 1999 r., a więc 27 lat temu. Zjawisko rozpoczęło się wieczorem, najwcześniej w Gdańsku ok. godziny 19:10-19:11, a zakończy się po zachodzie Słońca ok. 20:30.

Zaćmienie Słońca widoczne nad polskim Bałtykiem Karol Kubak INTERIA.PL

Najlepsze warunki do obserwacji panują w zachodniej i północno-zachodniej części kraju. Prawdziwym hitem są plaże, nadmorskie promenady, mola i klify nad Bałtykiem, skąd rozciąga się nieskazitelny widok na zachodni horyzont. W zależności od regionu Księżyc przysłania tarczę słoneczną w różnym stopniu, przykładowo w Kotlinie Kłodzkiej maksymalnie do 88 proc., na Mazurach - około 85 proc., w Warszawie - około 82 proc., a w Bieszczadach - jedynie 42 proc. w fazie maksymalnej.

Zaćmienie Słońca widoczne nad Puławami Maciej Stęgierski archiwum prywatne

Obserwatorzy zgromadzeni nad polskim morzem pamiętają o odpowiednim zabezpieczeniu wzroku specjalnymi okularami z certyfikatem ISO 12312-2 lub filtrami obiektywowymi, unikając patrzenia na Słońce gołym okiem. Zaopatrzony we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej jest również dziennikarz GeekWeeka, Karol Kubak, który osobiście wybrał się nad Bałtyk z aparatem, by pokazać wam, co tu się właściwie dzieje.

A tak prezentuje się zaćmienie nad Olsztynem Marcin Jabłoński INTERIA.PL

Nasze zdjęcia z całkowitego zaćmienia Słońca w Hiszpanii

W Hiszpanii zaćmienie Słońca ma charakter całkowity i przechodzi przez północną połowę kraju z zachodu na wschód. Pas całkowitego cienia obejmuje liczne stolice prowincji od A Coruñi po Palmę, w tym Oviedo, León, Bilbao, Saragossę i Walencję. Ponieważ zjawisko zachodzi tuż przed zachodem Słońca, kluczowa jest obserwacja z miejsc z otwartym widokiem na zachód.

Początek zaćmienia Słońca w Hiszpanii Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

W A Coruñi astronomiczny spektakl rozpoczyna się o godz. 19:31, a maksimum prognozowane jest na godz. 20:28 przy czasie trwania fazy całkowitej wynoszącym 76 sekund i Słońcu znajdującym się na wysokości 12 stopni nad horyzontem. W Burgos faza całkowita trwa 104 sekundy, natomiast na Balearach w Palmie maksimum przypada na 20:32. Maksymalny czas trwania fazy całkowitej na trasie cienia dochodzi do 2 minut i 18 sekund (osiągnięty w okolicach Islandii o 19:46).

Zaćmienie Słońca INTERIA.PL

Dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna triadę iberyjskich zaćmień - kolejne nastąpią 2 sierpnia 2027 r. oraz 26 stycznia 2028 r. Następne całkowite zaćmienie Słońca będzie zaś widoczne z terenu Hiszpanii dopiero w 2053 r. My nie zamierzamy tyle czekać. Dziennikarz GeekWeeka, Tomasz Wróblewski, jest na miejscu w A Coruñi z aparatem. A to jego fotki zaćmienia z północno-zachodniego krańca Hiszpanii, tuż nad Oceanem Atlantyckim.

Zaćmienie Słońca nad Hiszpanią. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Zaćmienie Słońca w A Coruña, Hiszpania. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL



