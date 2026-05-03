Inżynierowie od dekad zmagają się z tym samym problemem, a mianowicie wszystko, co trafia na orbitę, musi najpierw zmieścić się w rakiecie. To oznacza liczne kompromisy - składane konstrukcje, ograniczenia rozmiaru i konieczność projektowania sprzętu tak, by przetrwał ekstremalne przeciążenia podczas startu. I choć jest to możliwe, wystarczy spojrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, zbudowaną ze składanych latami dziesiątek modułów, metoda ta ma swoje granice.

I właśnie te granice próbuje przełamać nowa koncepcja, zakładająca produkcję odpowiednich struktur bezpośrednio na orbicie, a jej autorami są Chińczycy. Jeszcze kilka lat temu podobne ogłoszenie z ich strony nie byłoby pewnie traktowane poważnie, ale mówimy o rosnącej kosmicznej potędze, która nie tylko wysłała na orbitę własną stację kosmiczną, ale i jako pierwsza w historii ludzkości - w 2024 r. w ramach misji Chang'e 6 - pozyskała próbki z niewidocznej strony Księżyca i sprowadziła je na Ziemię.

Chiny będą budować w kosmosie

Państwo Środka planuje też stałe siedlisko na Księżycu, za którego budowę mają odpowiadać roboty wytwarzające cegły z księżycowej gleby, które zostaną wystrzelone podczas chińskiej misji Chang'e-8 ok. 2028 r. Brzmi jak science fiction? Zdecydowanie, ale to dopiero początek, bo chińskie ambicje sięgają znacznie dalej… nawet załogowych lotów na Marsa i bezzałogowych misji badawczych Wenus. Pekin do 2040 roku zakończyć ma budowę sieci satelitarnej, która będzie wspierać te cele w zakresie łączności, nawigacji i teledetekcji.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się zaś o kolejnej technologii, która wspierać ma kosmiczny program Chin, czyli systemie drukowania struktur w kosmosie. Chińscy badacze deklarują, że opracowali kluczowe technologie pozwalające urzeczywistnić tę wizję, a ich system wykorzystuje kompozyty z włókna węglowego, które można formować w długie, lekkie i bardzo wytrzymałe rury - idealne jako elementy konstrukcyjne dla dużych instalacji orbitalnych.

Laserowe spawanie na orbicie

Kluczowym elementem tej układanki ma być sposób łączenia tych komponentów. Zamiast śrub czy kleju, wykorzystuje się specjalnie zaprojektowane złącza drukowane w 3D, które następnie są scalane laserowo. W praktyce oznacza to coś na kształt "spawania" w kosmosie, tworzącego trwałe, jednorodne i odporne połączenia. Zespół udowodnił już wykonalność koncepcji w warunkach laboratoryjnych, budując pomniejszony model anteny.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Space: Science & Technology" wskazując na wysoką wytrzymałość i niską masę uzyskanych struktur, jednak przed naukowcami kolejne wyzwania - automatyczny montaż w mikrograwitacji, precyzyjne pozycjonowanie na dużych dystansach oraz odporność materiałów na promieniowanie kosmiczne i ekstremalne temperatury. Jeśli jednak technologia zostanie dopracowana, może całkowicie zmienić sposób projektowania infrastruktury kosmicznej, bo jedynym limitem stanie się dostępność materiału.

W praktyce oznacza to możliwość budowy gigantycznych anten o średnicy kilometrów czy rozległych farm słonecznych zdolnych zasilać przyszłe systemy orbitalne, a nawet misje międzyplanetarne. Ten projekt pokazuje, że wizja, która jeszcze niedawno wydawała się czystą teorią, zaczyna nabierać realnych kształtów. Jak jednak zwracają uwagę analitycy, nie jest ona wcale taka "chińska" i mocno przypomina nieco zapomnianego już "kosmicznego pająka" NASA, którego warto przypomnieć.

Powrót idei "kosmicznego pająka"

Kilkanaście lat temu NASA zapowiedziała prace nad projektem SpiderFab, czyli autonomicznego robota, który niczym pająk swoją sieć, miał "tkać" w kosmosie ogromne konstrukcje. Koncepcja była rewolucyjna, bo zamiast wynosić gotowe elementy, robot tworzyłby je na miejscu z surowca dostarczonego w kompaktowej formie, porzucając kompromisy między tym, co możliwe, a tym, co da się zmieścić w rakiecie.

W praktyce oznacza to wykorzystanie technologii druku 3D, robotycznego montażu oraz zaawansowanych systemów kontroli i pomiarów w warunkach próżni i mikrograwitacji. Mówiąc krótko, zamiast skomplikowanych mechanizmów rozkładania, które dziś są jednym z najbardziej kosztownych i ryzykownych elementów satelitów, SpiderFab miał zaoferować konstrukcje powstające bezpośrednio w kosmosie. Proste? Tylko na pierwszy rzut oka, bo w rzeczywistości mówimy o podważaniu fundamentów całej współczesnej inżynierii kosmicznej.

Chociaż SpiderFab przypomina przerażającego halloweenowego pająka, ta technologia kosmiczna może radykalnie zmienić sposób, w jaki budujemy i rozmieszczamy statki kosmiczne

To brzmi jak marzenie

Kluczową zaletą takiego podejścia jest skala, obecne technologie rozkładanych struktur pozwalają osiągać rozmiary rzędu kilkudziesięciu metrów, a przekroczenie granicy około 100 metrów staje się niepraktyczne ze względu na koszty i złożoność. Produkcja na orbicie eliminuje ten problem, analizy przeprowadzone w ramach projektu wskazują, że możliwe byłoby tworzenie struktur o rozmiarach liczonych w setkach, a nawet tysiącach metrów.

To z kolei bezpośrednio przekłada się na możliwości, większe anteny oznaczają lepszą jakość sygnału i większą przepustowość danych, większe układy optyczne dają wyższą rozdzielczość obserwacji, a rozbudowane panele słoneczne pozwalają generować znacznie więcej energii.

SpiderFab to jednak nie tylko kwestia rozmiaru, ale także efektywności. Wynoszenie materiałów w surowej, maksymalnie skompresowanej formie, znacząco zwiększa efektywność pakowania ładunku w rakiecie. Zamiast transportować dużą, ale pustą strukturę, można przewieźć materiał, który dopiero w kosmosie zostanie przekształcony w docelowy element, co prowadzi do radykalnej poprawy stosunku wydajności do kosztu.

SpiderFab, służący do budowy dużych, lekkich konstrukcji na orbicie, mógłby radykalnie zmniejszyć masę startową i objętość przechowywanych systemów NASA do astronomii, obserwacji Ziemi i innych misji wymagających dużych apertur lub szerokich baz, umożliwiając ich rozmieszczanie za pomocą znacznie mniejszych i tańszych rakiet nośnych, a tym samym zmniejszając całkowity koszt cyklu życia tych misji

Jak to działa?

Projekt SpiderFab zakładał wysyłanie na orbitę kompaktowych szpul materiału, które robot przekształcałby w pełnowymiarowe struktury, jak belki, kratownice, rury czy powierzchnie. Klucz do całej koncepcji tkwił w materiałach, inżynierowie skupili się na kompozytach wzmacnianych włóknami - lekkich, a jednocześnie niezwykle wytrzymałych. W jednej z wersji materiał przypominał przędzę, w której włókna wzmacniające przeplatano z termoplastycznymi filamentami.

Po podgrzaniu tworzywo topiło się, "sklejając" włókna w sztywną strukturę. Co istotne, materiał można było przetwarzać pod napięciem, co pozwalało uzyskać idealnie proste elementy, bez typowych wad druku 3D, jak odkształcenia czy osłabienia. Efekt? Konstrukcje przypominające pajęczyny, lekkie, a jednocześnie zdolne do przenoszenia ogromnych obciążeń.

Jednym z najbardziej namacalnych efektów programu był prototyp urządzenia nazwanego "Trusselator". Jego zadanie było proste, przekształcać zwinięty materiał w długie elementy kratownicowe. W testach laboratoryjnych udało się wykazać, że niewielka szpula materiału może posłużyć do stworzenia nawet kilkudziesięciometrowych struktur. Alternatywne podejście zakładało zaś wykorzystanie taśm kompozytowych, które można formować w rury o bardzo wysokiej sztywności, idealnie sprawdzające się jako "szkielet" dużych struktur orbitalnych.

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu był także sposób łączenia elementów, bo zamiast tradycyjnych metod zakładał wykorzystanie drukowanych łączników z materiału termoplastycznego, które "owijają" elementy i tworzą zoptymalizowane węzły konstrukcyjne. W praktyce to coś pomiędzy drukiem 3D a spawaniem, tyle że wykonywanym przez robota, setki kilometrów nad Ziemią. To podejście ma zdaniem ekspertów kilka zalet, jak brak punktów osłabienia typowych dla śrub, możliwość dopasowania geometrii do rzeczywistych obciążeń czy pełna automatyzacja procesu.

SpiderFab miał umożliwić konstruowanie gigantycznych obiektów na orbicie NASA

Robot, który buduje i… myśli

Sam materiał to jednak tylko połowa układanki, bo SpiderFab zakładał wykorzystanie wieloramiennych robotów zdolnych do poruszania się po powstającej konstrukcji, manipulowania elementami i ich łączenia. Co więcej, po zakończeniu budowy szkieletu te same roboty miały montować elementy funkcjonalne, jak panele słoneczne, anteny, reflektory, a nawet całe systemy komunikacyjne, ogromne membrany (od lekkich żagli słonecznych po reflektory radiowe) czy dodawać warstwy przewodzące. System opierał się na dwóch poziomach świadomości, tj. globalnym - monitorującym całą strukturę oraz lokalnym - pozwalającym robotowi precyzyjnie umieszczać kolejne elementy.

Budowanie w kosmosie ma jednak swoją cenę, ekstremalne różnice temperatur mogą deformować materiały i utrudniać łączenie elementów. W efekcie inżynierowie zmuszeni są do łączenia materiałów o niskiej rozszerzalności cieplnej, powłok odbijających promieniowanie, lokalnego podgrzewania (np. laserowego), a nawet aktywnego chłodzenia. To jeden z tych aspektów, który pokazuje, jak bardzo produkcja w kosmosie różni się od tej na Ziemi.

W efekcie SpiderFab osiągnął jedynie poziom TRL-3, czyli dowodu koncepcji i nie jest dłuże aktywny. Plan dalszego rozwoju zakładał stopniowe testy, najpierw na małych satelitach typu CubeSat, potem na większych strukturach, aż w końcu na pełnoskalowych systemach orbitalnych, by docelowo umożliwić budowę konstrukcji o rozmiarach dotąd niewyobrażalnych, tyle że nigdy nie doczekał się realizacji w kosmosie. Czy Chińczycy to zmienią? Jest na to duża szansa, bo w podboju kosmosu nie można odmówić im rozmachu.

