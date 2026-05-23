Gigantyczna rakieta firmy SpaceX ponownie wzbiła się w niebo. Najnowszy test statku kosmicznego Starship okazał się jednym z najbardziej udanych próbnych lotów tego projektu. Maszyna wystartowała z bazy w Teksasie, a inżynierowie chcieli sprawdzić szereg nowych rozwiązań technologicznych, które mają przybliżyć firmę do regularnych lotów kosmicznych, transportu satelitów, a w przyszłości do misji na Księżyc i Marsa.

Starship, określany jako największa i najpotężniejsza rakieta, jaką zbudowano (jej wysokość wynosi 124 metry), został wyposażony w ulepszone systemy napędowe, nowe silniki oraz zmodyfikowane osłony chroniące maszynę podczas powrotu przez atmosferę. Tym razem celem było nie tylko wyniesienie ładunku testowego, lecz także sprawdzenie odporności rakiety w rzeczywistych warunkach lotu.

Co wydarzyło się podczas próbnego lotu firmy SpaceX?

W trakcie misji górny stopień rakiety zdołał uwolnić kilkadziesiąt atrap satelitów oraz urządzenia demonstracyjne, które pozwoliły ocenić możliwości systemu w przyszłych komercyjnych misjach orbitalnych. Jeden z silników napotkał jednak problemy techniczne, przez co pozostałe jednostki musiały przejąć część obciążenia. Mimo tej komplikacji lot był kontynuowany zgodnie z planem.

Nie wszystko przebiegło idealnie. Rakieta nośna Super Heavy nie wykonała pełnego manewru powrotnego, przez co zakończyła lot w wodach u wybrzeży USA, zamiast zostać odzyskana. Z kolei sam statek Starship przetrwał wejście w atmosferę i dotarł nad Ocean Indyjski, gdzie przeprowadzono kontrolowane wodowanie. Widowiskowy finał - eksplozja i płomienie po kontakcie z wodą - był spodziewanym zakończeniem testu, ponieważ celem było przede wszystkim zebranie danych, a nie odzyskanie pojazdu.

"Gratulacje dla zespołu SpaceX w związku z pierwszym historycznym startem i lądowaniem Starship V3! Odnieśliście sukces dla ludzkości" - napisał Elon Musk na platformie X.

Był to dwunasty lot testowy rakiety, którą Musk buduje, aby w przyszłości wysłać ludzi na Marsa. Zanim to jednak się stanie, na celowniku jest Księżyc i program Artemis NASA.

Kolejne misje Artemis nadciągają

W kwietniu odbył się udany lot czterech astronautów wokół Księżyca, a pod koniec przyszłego roku NASA planuje misję Artemis 3. Na początku Artemis 3 zakładał pierwsze załogowe lądowanie na Księżycu od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku, jednak przełożono lądowanie na misję Artemis 4, która ma się odbyć na początku 2028 roku.





