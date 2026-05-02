Kamień milowy europejskiej misji radarowej

Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła kolejny sukces. Satelita Copernicus Sentinel-1D, którego wystrzelono w listopadzie zeszłego roku, przeszedł z powodzeniem kluczowy etap i jest obecnie w pełni operacyjny.

- Umieszczenie na orbicie wszystkich czterech satelitów Sentinel-1 jest ważnym osiągnięciem, które stanowi kamień milowy dla tej flagowej misji radarowej. Podróż ta rozpoczęła się ponad dekadę temu i pomogła utorować drogę dla przyszłości obserwacji Ziemi - zaznacza ESA.

Sentinel-1 zakłada działanie konstelacji dwóch satelitów rozmieszczonych tak, by zapewnić optymalne pokrycie Ziemi. W 2014 r. wystrzelono Sentinel-1A, a w 2016 r. wyniesiono satelitę Sentinel-1B, który miał działać w parze z 1A. W 2022 r. misja 1B zakończyła się z powodu awarii. W 2024 r. wystrzelono Sentinel-1C aby odtworzyć konstelację, a rok później wyniesiono Sentinel-1D.

- Wystrzelenie w 2014 r. satelity Sentinel-1A - pierwszego z tej generacji - oznaczało coś więcej niż początek pojedynczej misji; sygnalizowało początek programu Copernicus, komponentu programu kosmicznego Unii Europejskiej zajmującego się obserwacją Ziemi. Jego sukces udowodnił, że Europa może dostarczać spójne, wysokiej jakości dane obserwacji Ziemi na potrzeby usług Copernicus i nie tylko - zaznacza ESA.

1 maja 2026 r. ESA ogłosiła pomyślne zakończenie kluczowej fazy rozruchu Sentinel-1D na orbicie.

Opuszczanie satelity Sentinel-1D na adapter startowy Ariane 6. By ESA–M Pédoussaut, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0 igo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177979893 Wikimedia Commons

Bezprecedensowe dwie dekady nieprzerwanych obserwacji radarowych

Misje Sentinel ESA mają charakter operacyjny. Ich zadaniem jest systematyczne i rutynowe dostarczanie danych teledetekcyjnych - misje te wykorzystują szereg technologii, takich jak radary SAR i instrumenty obrazowania wielospektralnego do monitorowania lądów, oceanów i atmosfery. Satelity Sentinel mogą zapewnić dwie dekady nieprzerwanych obserwacji radarowych, co byłoby przełomem.

- Misja dostarcza obrazy powierzchni Ziemi o wysokiej rozdzielczości, uzyskiwane za pomocą radaru z syntetyczną aperturą, niezależnie od warunków pogodowych, o każdej porze dnia i nocy. Dane te są kluczowe dla monitorowania wszystkiego, od klęsk żywiołowych i lodu morskiego po deformacje lądu i wylesianie. Obrazowanie konstelacji w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy, stało się niezbędne dla naukowców, decydentów i służb ratunkowych na całym świecie - podaje ESA.

Misja Sentinel-1 wytyczyła nowe szlaki również w innym kluczowym obszarze: Satelity Sentinel-1C i Sentinel-1D są wyposażone w nowoczesny mechanizm, który pomoże w ograniczaniu kosmicznych śmieci.

ESA z nową misją. Sentinel-1 Next Generation

Nuno Miranda, kierownik misji Sentinel-1 w ESA, powiedział w komunikacie agencji:

- Od kilku lat realizujemy kolejną misję: Sentinel-1 Next Generation, której celem jest zapewnienie ciągłości pomiarów aż do połowy lat 30. XXI wieku, a nawet dłużej. Oczekuje się, że te przyszłe satelity zapewnią lepszą wydajność i nowe możliwości, bazując na dorobku swoich poprzedników, a jednocześnie odpowiadając na pojawiające się potrzeby naukowe i społeczne.

