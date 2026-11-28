Tajemnicza superziemia ukryta za Neptunem? Symulacje potwierdzają istnienie Planety X

Poza Pasem Kuipera może ukrywać się superziemia. Do takiego wniosku doszli naukowcy. W dodatku odkryli, jak mogłaby wyglądać i się zachowywać - co wyjaśniałoby tajemnicze zjawiska zachodzące w odległych zakątkach naszego Układu Słonecznego.

Badacze wykorzystali symulacje komputerowe do modelowania masy, orbity i grawitacji nowej planety. Cechy, które odkryli, mogłyby wyjaśnić niektóre z nietypowych orbit obiektów lodowych obserwowanych daleko poza Neptunem.

Hipoteza Dziewiątej Planety, inaczej Planety X, mówi o dziewiątej planecie w Układzie Słonecznym, znajdującej się dalej od Słońca niż Neptun. W przeszłości poszukiwania planety tłumaczącej perturbacje orbit Urana i Neptuna doprowadziły do odkrycia Plutona - nie był on jednak odpowiedzialny za te zakłócenia, choć uznano go za planetę, a wiele lat później zdegradowano do rangi planety karłowatej.

Nowa planeta miałaby masę od 1,5 do 2 razy większą od masy Ziemi i krążyłaby setki razy dalej od Słońca niż nasza planeta. Zespół, którym kierował Patryk Sofia Lykawka z Uniwersytetu Południowego Queensland na Uniwersytecie Kindai w Japonii, nadał jej przydomek "Planeta X2" (PX2).

Czy to brakujące ogniwo układu?

- Wyobraźmy sobie, że po dziesięcioleciach mapowania naszego Układu Słonecznego odkrywamy, że inna planeta przez cały ten czas była przed nami ukryta - powiedział Lykawka. - Jeśli ta planeta istnieje, może zmienić rozumienie historii naszego Układu Słonecznego i tego, w jaki sposób jego najodleglejsze obiekty zaczęły podążać tak niezwykłymi orbitami.

Za Neptunem rozciąga się rozległy region, w którym znajdują się lodowe ciała niebieskie, znane jako obiekty transneptunowe. Większość z nich należy do Pasa Kuipera i porusza się po orbitach o szerokim dysku o długości nawet do 50 razy większej niż odległość Ziemi do Słońca.

Te przypuszczenia o dziewiątej planecie zaczęły się pojawiać podczas dwóch ostatnich dekad, kiedy astronomowie odkrywali rosnącą populację bardziej odległych obiektów, poruszających się po niezwykle nachylonych lub wydłużonych orbitach. Ich powstanie trudno wyjaśnić za pomocą oddziaływania grawitacyjnego znanych nam planet.

Jednym z najbardziej interesujących obiektów jest Sedna, która ma tak wydłużoną orbitę, że znajduje się daleko poza obszarem zajmowanym przez znane planety.

Planeta X2 może wyjaśniać nietypowe orbity ciał niebieskich w Układzie Słonecznym

Symulacje komputerowe obejmujące 4,5 miliarda lat ewolucji Układu Słonecznego pozwoliły naukowcom zbadać, czy grawitacja odległej planety może pomóc wyjaśnić te niezwykłe wzorce orbitalne.

Okazało się, że grawitacja PX2 mogłaby wpływać na sposób przemieszczania się lodowych obiektów w najdalszych zakątkach Układu Słonecznego. Do tej pory trudno było uwzględnić te wzorce orbit w kontekście oddziaływania grawitacyjnego znanych planet.

Model pokazuje, że PX2 może mieć orbitę eliptyczną z wielką półosią i nawet w najbliższym spotkaniu ze Słońcem, wciąż pozostawałaby w odległości co najmniej 200 jednostek astronomicznych od niego. Jedna jednostka astronomiczna to średnia odległość między Ziemią a Słońcem.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, otwiera się w nowym oknie.