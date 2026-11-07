W skrócie Szybka rotacja wczesnej Ziemi tworzyła wybrzuszenie równikowe, które przy zwalnianiu tempa obrotu planety generowało potężne naprężenia w jej skorupie.

Kompresja skorupy umożliwiła wniknięcie wody w głąb płaszcza, co doprowadziło do magmatyzmu tworzącego skały będące zalążkami pierwszych stabilnych kontynentów.

Deformacje powierzchni i wulkanizm wpłynęły na cyrkulację gazów, co prawdopodobnie zapobiegło gwałtownemu efektowi cieplarnianemu, jaki wystąpił na sąsiedniej Wenus.

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Księżyc zmieniał kształt wczesnej Ziemi

We wczesnym okresie istnienia naszej planety jej powierzchnia wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Krótko po zderzeniu z ciałem wielkości Marsa, które doprowadziło do powstania Księżyca, Ziemia obracała się niezwykle szybko, a doba trwała jedynie parę godzin.

Szybki ruch obrotowy powodował znaczne spłaszczenie globu i wyraźne wybrzuszenie w rejonie równika. W efekcie nowo powstała skorupa ziemska osiągała na równiku grubość nawet dziesięciokrotnie większą niż w okolicach biegunów.

Wraz z upływem czasu oddziaływanie grawitacyjne wywoływało stopniowe oddalanie się Księżyca od Ziemi. Zjawisko to spowalniało obrót planety i stopniowo zmieniało jej kształt z mocno spłaszczonego na bardziej sferyczny.

Kształt Ziemi zmieniał się przy różnych wartościach momentu pędu, odpowiadających kolejnym etapom oddalania się Księżyca S. J. Lock (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Zmiana geometrii planety generowała gigantyczne naprężenia w skorupie stężałej z dawnego oceanu magmy. Na obszarach biegunowych dochodziło do rozciągania materiału, podczas gdy w strefie równikowej występowała silna kompresja. Procesy te tworzyły fundamenty pod późniejszą ewolucję tektoniczną.

Dr Simon J. Lock, geolog i planetolog ze School of Earth Sciences na University of Bristol, autor badania, które ukazało się 2 listopada 2026 r. w "Journal of Geophysical Research: Solid Earth", otwiera się w nowym oknie, przeprowadził modelowanie, które wykazało, że tempo ściskania skorupy na równiku w scenariuszach o wysokim momencie obrotowym mogło dorównywać szybkości procesów odpowiedzialnych za współczesne powstawanie Himalajów. Skutkiem tego były pęknięcia w gęstej skorupie pierwotnej, umożliwiające wniknięcie wody morskiej i dwutlenku węgla w głąb płaszcza.

Jak powstały kontynenty na Ziemi?

Wnikająca w głąb wnętrza Ziemi woda wchodziła w reakcje chemiczne i obniżała temperaturę topnienia skał. Doprowadziło to do intensywnego magmatyzmu oraz wulkanizmu, w wyniku których powstawały granitolodobne stopy o mniejszej gęstości. Skały te stanowiły zalążki pierwszych stabilnych kontynentów na naszej planecie.

Przekształcenia te mogły zachodzić bez konieczności funkcjonowania klasycznej tektoniki płyt w dzisiejszym rozumieniu. "To kolejny sposób na recykling materiału bez potrzeby subdukcji" - wyjaśnia dr Manar Al Asad z Dartmouth College w USA. Geofizyczka planetarna zwróciła uwagę, że nowe spojrzenie pomaga wyjaśnić obecność granitolodobnych formacji w ciągu zaledwie pierwszych 200 mln lat historii Ziemi.

Symulacje ewolucji orbity i tempo deformacji skorupy ziemskiej dla różnych modeli pływowych. Wzrost wskaźnika rozpraszania energii pływowej (związanego z krystalizacją oceanu magmy) wpłynął na przyspieszenie deformacji skorupy w późniejszym czasie S. J. Lock (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Gigantyczne płyty gęstej skorupy pierwotnej mogły również ulegać rozwarstwieniu i odpadać w głąb płaszcza. Fragmenty te tonęły w kierunku granicy między płaszczem a jądrem Ziemi. Zjawisko to mogło doprowadzić do powstania specyficznych struktur geochemicznych, które do dziś wykrywane są przez sejsmologów jako ogromne zagęszczenia skał w głębi planety.

"To wydaje się dobrze pasować do pozostałych elementów układanki" - uważa dr Yoshinori Miyazaki z Rutgers University. Ekspert zauważył też, że opisany mechanizm wymaga znacznie mniejszej liczby dodatkowych założeń niż inne koncepcje próbujące wyjaśnić wczesne powstanie skorupy kontynentalnej.

Nowe spojrzenie na ewolucję klimatu i atmosfery

Deformacje powierzchni i wulkanizm wpłynęły bezpośrednio na skład chemiczny atmosfery i oceanów. Procesy "odgazowywania" podłoża wyprowadziły gazowe związki z wnętrza planety na zewnątrz, podczas gdy spękania powierzchni ułatwiały ponowne wiązanie gazów cieplarnianych w skałach. Zjawiska te mogły zdecydować o tym, dlaczego Ziemia uniknęła losu sąsiedniej planety Wenus.

Na Wenus rozwinął się gwałtowny efekt cieplarniany z atmosferą składającą się w 97 proc. z dwutlenku węgla. Brak ciągłego recyklingu węgla przez tektonikę doprowadził tam do uwięzienia gazów na powierzchni pod stałą pokrywą skalną. W przypadku Ziemi spowalnianie obrotu i odsuwanie się Księżyca wymusiło stałą zmianę budowy skorupy i cyrkulację pierwiastków.

Odsuwanie się naszego naturalnego satelity trwa zresztą do dziś z prędkością około 4 cm rocznie. Wskutek tego za około 200 mln lat ziemska doba wydłuży się do 25 godzin, choć wpływ tego procesu na współczesną tektonikę jest nieporównywalnie mniejszy niż 4,5 mld lat temu.

Odkrycie zależności między tempem obrotu planety a deformacją jej powierzchni otwiera nowe kierunki badań nad najstarszymi minerałami. Analiza cyrkonów i śladów izotopowych w starożytnych skałach pozwala zweryfikować, w jakim stopniu energia grawitacyjna układu Ziemia-Księżyc wpłynęła na warunki sprzyjające powstaniu życia.

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Źródła:

Lock S. J. Tectonics on Early Earth Driven by Earth's Changing Shape During Tidal Recession of the Moon. JGR Solid Earth, Volume 131, Issue 11 (2026). DOI: 10.1029/2025JB033676 Voosen P. The Moon may have squeezed Earth's first continents into existence. Science (2026). DOI: 10.1126/science.zlbr8yy