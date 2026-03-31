Załoga składa się z czterech astronautów: dowódcy Reida Wisemana, pilota Victora Glovera oraz specjalistów misji Christiny Koch i Jeremy'ego Hansena. Już sam skład tej grupy sprawia, że misja wyróżnia się na tle wcześniejszych wypraw kosmicznych i pobije kilka rekordów.

Rekordy, które padną podczas misji

Victor Glover zostanie pierwszym czarnoskórym astronautą, który znajdzie się w pobliżu Księżyca i pierwszą osobą, jaka przejmie kontrolę nad - zazwyczaj autonomiczną - kapsułą Orion w trakcie krótkiej fazy lotu, co będzie ważnym testem dla przyszłych misji.

Christina Koch zapisze się jako pierwsza kobieta, która poleci poza niską orbitę okołoziemską i znajdzie się w przestrzeni księżycowej. Wcześniej zasłynęła rekordem najdłuższego pojedynczego pobytu kobiety w kosmosie, spędzając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 328 dni.

Jeremy Hansen zostanie pierwszym nie-Amerykaninem, który dotrze w pobliże Księżyca - dla kanadyjskiego astronauty będzie to jednocześnie pierwszy lot w kosmos.

Dowódca misji Reid Wiseman ustanowi zaś rekord jako najstarszy astronauta, który znajdzie się w przestrzeni księżycowej. To pokazuje wyraźną zmianę w podejściu NASA, która stawia na doświadczenie i wieloletnie przygotowanie załogi.

Najdalej od Ziemi i najszybciej w historii

Jednym z najbardziej imponujących elementów misji będzie osiągnięta maksymalna odległość od Ziemi, wynosząca 402 tys. kilometrów, co oznacza, że pobije rekord ustanowiony podczas misji Apollo 13.

Warto tu dodać, że Artemis II wykorzysta tzw. trajektorię swobodnego powrotu, która umożliwia okrążenie ciała niebieskiego i powrót na Ziemię, wykorzystując jedynie grawitację, bez konieczności użycia silników do manewrów powrotnych. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo załogi w przypadki awarii napędu i przypomina historyczne rozwiązania stosowane w misjach Apollo.

Powrót na Ziemię będzie równie spektakularny. Kapsuła Orion wejdzie w atmosferę z prędkością przekraczającą 25 tysięcy mil na godzinę, co czyni ją najszybszym pojazdem załogowym w historii podczas ponownego wejścia w atmosferę.

