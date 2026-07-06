Zielona wstęga otuliła naszą planetę. Niesamowity film z pokładu stacji kosmicznej zachwyca internautów

Spektakularne ujęcie zorzy polarnej uchwycone podczas misji εpsilon opublikowała w sieci astronautka ESA Sophie Adenot. Napisała, że jest to najbardziej spektakularna zorza w trakcie trwania całej misji.

Podczas dnia 139. misji εpsilon na orbicie numer 2155 pojawiła się magiczna zorza polarna nad Ziemią. Film, który nakręciła astronautka, pokazuje zielone pasma światła, wijące się i rozciągające za horyzontem planety.

Autorka filmu podkreśliła magiczną atmosferę, jaką oddaje timelapse. Starannie dobrała do klipu muzykę, aby jak najbardziej przybliżyć odbiorcę do tego, co sama czuła, oglądając to z kosmosu.

Wszystkie zdjęcia w jakości HD są dostępne na koncie Flickr astronautki. Klip wywołał duże poruszenie w mediach społecznościowych, zarówno wśród miłośników astronomii, jak i szerszego grona odbiorców.

"Patrząc na tę mieniącą się i tańczącą zieloną wstęgę, łatwo zatracić się całkowicie w magii chwili" - napisała Adenot.

Misja εpsilon wystartowała w tym roku

Misja εpsilon rozpoczęła się 13 lutego 2026 roku, kiedy Sophie Adenot wraz ze swoją załogą wyruszyła w podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Podczas pobytu na ISS astronautka weźmie udział w łącznie około 200 eksperymentach, a czas trwania całej misji wynosi dziewięć miesięcy.

Nazwa εpsilon została wybrana przez Adenot. Pokazuje ona siłę małych, ale znaczących wkładów - w tym przypadku rolę astronauty w eksploracji kosmosu. W astronomii jest to także piąta najjaśniejsza gwiazda konstelacji Lwa.



