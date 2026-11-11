Obiekt oznaczony jako TOI-2535 b został odkryty dzięki teleskopowi kosmicznemu TESS należącemu do NASA, astronomowie obserwowali go od 2019 do 2026 roku. Planeta należy do kategorii tzw. gorących Jowiszów, czyli gazowych olbrzymów krążących bardzo blisko swoich gwiazd. Pełne okrążenie swojej gwiazdy zajmuje jej zaledwie 8,25 dnia. Dla porównania Merkury, najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego, potrzebuje na to 88 dni.

TESS wykrywa egzoplanety, rejestrując niewielkie spadki jasności gwiazd. Dochodzi do nich, gdy planeta przechodzi przed ich tarczą i częściowo zasłania emitowane światło. Takie zjawisko nazywa się tranzytem. Aby było widoczne z Ziemi, gwiazda, planeta i obserwator muszą znaleźć się w odpowiednim ustawieniu.

W przypadku TOI-2535 b astronomowie zauważyli, że tranzyty nie odbywają się zgodnie z regularnym harmonogramem. Planeta pojawiała się na tle gwiazdy nawet sześć godzin wcześniej lub później, niż przewidywały obliczenia. Z czasem jej przejścia stawały się również coraz krótsze i płytsze. W 2026 roku teleskop TESS przestał je rejestrować.

Grawitacja sąsiedniej planety zmieniła orbitę

Zespół kierowany przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) wskazuje, że za to zjawisko odpowiada prawdopodobnie druga planeta, której nie udało się jeszcze bezpośrednio zaobserwować. Jej orbita jest nachylona względem orbity TOI-2535 b, a wzajemne oddziaływanie grawitacyjne obu obiektów powoduje stopniowe zmiany ich położenia.

Można to porównać do wirującej zabawki bąka, która nagle zaczyna się chwiać. Orbity planet zmieniają swoją orientację, a ich płaszczyzny powoli się obracają. W rezultacie tranzyty TOI-2535 b przestały być widoczne z perspektywy Ziemi - planeta nie zniknęła z układu dosłownie, lecz znalazła się poza linią naszego widzenia.

Analiza zmian czasu i długości tranzytów, uzupełniona pomiarami prędkości radialnej wykonanymi za pomocą instrumentu NEID na teleskopie WIYN o średnicy 3,5 metra, wskazuje, że ukryty towarzysz może mieć masę co najmniej zbliżoną do masy Saturna.

Obliczenia sugerują również, że obie planety poruszają się po wzajemnie nachylonych orbitach, a ich oddziaływanie należy do najbardziej ekstremalnych przykładów zmian ruchu planet obserwowanych w ludzkiej skali czasu. Według przewidywań TOI-2535 b ponownie będzie widoczna na tle swojej gwiazdy za około 30 do 50 lat.

Zwykle wyobrażamy sobie Wszechświat jako mechanizm zegarowy, w którym wszystko przebiega regularnie. W rzeczywistości tak nie jest. Jeśli w jednym układzie znajduje się kilka planet, mogą one wpływać na swoje orbity

Co odkrycie mówi o powstawaniu planet?

Niezwykły układ może pomóc wyjaśnić jedną z zagadek astronomii, tzn. w jaki sposób gazowe olbrzymy trafiają na bardzo ciasne orbity wokół swoich gwiazd. Takie planety, nazywane gorącymi Jowiszami, prawdopodobnie powstają znacznie dalej od gwiazdy, gdzie dostępne są warunki sprzyjające gromadzeniu dużych ilości gazu i lodu. Dopiero później przemieszczają się bliżej.

Naukowcy rozważają dwa główne scenariusze. W pierwszym planeta zostaje skierowana na wydłużoną orbitę w wyniku gwałtownych oddziaływań grawitacyjnych, na przykład bliskiego spotkania z innym obiektem. W drugim stopniowo zbliża się do gwiazdy wraz z innymi planetami, przemieszczając się w dysku gazu i pyłu otaczającym młodą gwiazdę.

Zdaniem Yee obecność bliskiego sąsiada przemawia za tym, że TOI-2535 b zbliżała się do swojej gwiazdy stopniowo, po spirali, a nie została gwałtownie wyrzucona na ciasną orbitę. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "The Astrophysical Journal Letters" w pracy zatytułowanej "A TESS Disappearing Act: The Vanishing Transits of TOI-2535 b".