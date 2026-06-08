Spis treści: Czerwcowa koniunkcja planet. Kiedy i jak najlepiej ją obserwować Czy koniunkcja Jowisza i Wenus będzie widoczna gołym okiem? To nie dwie planety na niebie, lecz trzy! Jak zrobić zdjęcie nieba smartfonem?

Czerwcowa koniunkcja planet. Kiedy i jak najlepiej ją obserwować

Miłośnicy astronomii mają przed sobą wyjątkową okazję do obserwacji jednego z najciekawszych zjawisk tego roku. Już jutro, we wtorek 9 czerwca, na niebie będzie można podziwiać koniunkcję Wenus i Jowisza - dwóch najjaśniejszych planet widocznych z Ziemi. Ich pozorne zbliżenie sprawi, że będą wyglądały tak, jakby niemal stykały się na firmamencie.

Zjawisko rozpoczęło się 5 czerwca, gdy planety zaczęły stopniowo zmniejszać dzielącą je odległość. Kulminacja ma nastąpić we wtorek, gdy obie planety znajdą się wyjątkowo blisko siebie na niebie, chociaż w rzeczywistości będą dzielić je setki milionów kilometrów. W kolejnych dniach również będzie można zaobserwować je niedaleko siebie, jednak z każdym wieczorem ta odległość będzie coraz większa.

Czy koniunkcja Jowisza i Wenus będzie widoczna gołym okiem?

Autor profilu Z głową w gwiazdach na Facebooku podkreśla, że do obserwacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt. Wystarczy bezchmurne niebo oraz widok na zachodni horyzont. Planety najlepiej wypatrywać krótko po zachodzie Słońca, gdy pojawią się nisko nad linią horyzontu jako bardzo jasne punkty światła, około 21:45.

To nie dwie planety na niebie, lecz trzy!

Dodatkową atrakcją jest obecność Merkurego, który również jawi się w tej części nieba. Jest on widoczny na prawo od pary Jowisz-Wenus. Dzięki temu obserwatorzy mogą zobaczyć rzadki układ trzech planet jednocześnie, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność czerwcowych wieczorów - szczególnie że większość miłośników nieba nigdy Merkurego nie widziała na własne oczy.

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Jak zrobić zdjęcie nieba smartfonem?

Nadchodząca koniunkcja to z pewnością doskonała okazja dla miłośników astrofotografii. Robiąc zdjęcie za pomocą smartfona, powinniśmy zadbać o odpowiednią stabilizację, na przykład za pomocą statywu.

Do wykonania fotografii dobrze jest użyć trybu PRO/manualnego, w którym samodzielnie dopasujemy ostrość i inne parametry. Unikajmy zoomu cyfrowego (jeśli już, to lepiej użyć optycznego), a ponadto zadbajmy o samowyzwalacz, by przez przypadek nie poruszyć aparatu w trakcie klikania przycisku. Co więcej, warto wkomponować w zdjęcie elementy krajobrazu, na przykład drzewa.





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