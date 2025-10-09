Szykujcie lornetki i teleskopy! W tym miesiącu na niebie będzie można zobaczyć aż trzy fascynujące zielone komety. Ich kolor pochodzi z dwuatomowego węgla, który pod wpływem światła słonecznego emituje zieloną barwę wokół głowy komety.

Kometa Lemmon. Spektakl na niebie widziany gołym okiem już w Halloween

Obiekt C/2025 A6 (Lemmon) jest najjaśniejszy z nich trzech i cieszy się największym zainteresowaniem. Został odkryty 3 stycznia 2025 roku przez astronomów za pomocą teleskopu Mount Lemmon w pobliżu Tucson w Arizonie. Chociaż początkowo nie spodziewano się, że stanie się szczególnie jasny, w sierpniu zaczął się gwałtownie rozjaśniać.

Już teraz kometa jest widoczna przez lornetkę lub teleskop, a 21 października zbliży się do Ziemi na najmniejszą odległość, więc wtedy będzie najlepsza okazja na jej obserwację.

Być może będzie można ją zaobserwować nawet gołym okiem około 31 października lub 1 listopada, w zależności od warunków atmosferycznych. Nieco później, 8 listopada, znajdzie się najbliżej Słońca.

Niedawno odkryta kometa SWAN na niebie

Po raz pierwszy kometę C/2025 R2 (SWAN) odkryto 11 września na zdjęciach z sondy kosmicznej Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) NASA, wykonanych kamerą SWAN.

C/2025 R2 (SWAN) Team Ciel Austral NASA

Obiekt dzień przed odkryciem osiągnął peryhelium, czyli punkt najbliższy Słońcu - znalazł się od niego w odległości około 75 mln kilometrów. Kometa SWAN nie stanie się już jaśniejsza, jednak zbliży się do Ziemi 20 października na odległość 39 mln kilometrów. Jest widoczna na zachodnim niebie po zachodzie słońca, jednak nawet podczas najbliższego spotkania z Ziemią prawdopodobnie będzie potrzeba sprzętu, aby ją dostrzec.

Kometa ATLAS nadal jaśnieje

Kometa C/2025 K1 (ATLAS), odkryta w maju, jest słabsza niż dwie poprzednie, jednak wciąż jaśnieje w miarę zbliżania się do Słońca. Istnieje możliwość, że ulegnie rozpadowi podczas osiągnięcia peryhelium, co jest częstym losem niektórych komet.

3I/ATLAS, kometa międzygwiezdna

Ta przybyła do Układu Słonecznego z innego systemu kometa 3I/ATLAS została odkryta w lipcu. Jest to trzeci obiekt międzygwiezdny odkryty w naszym układzie przez naukowców. W zeszłym tygodniu znalazł się rekordowo blisko Marsa, a w miarę zbliżania się do Słońca zmienia barwę na zielonkawą.

Międzygwiezdna kometa 3I/ATLAS European Southern Observatory (ESO) domena publiczna

Według obliczeń NASA do peryhelium kometa dotrze 29 października 2025, a najbliższe podejście do Ziemi przewidziane jest dopiero 19 grudnia 2025, lecz wciąż pozostanie zbyt słabo widoczna, aby móc ją dostrzec bez profesjonalnego sprzętu. Obecnie nie jest widoczna z Ziemi.

W 2026 roku spodziewamy się większej ilości zielonych komet

Już 8 stycznia 2026 roku odkryta w 1911 roku okresowa kometa 24P/Schaumasse osiągnie peryhelium, a najbliżej Ziemi przemknie 4 stycznia. Ostatnim razem, kiedy ją widziano, 19 czerwca 2018 roku, przybrała zielonkawy kolor, co sugeruje, że w przyszłym roku również może zademonstrować ten blask.

Kometę C/2024 E1 (Wierzchos) odkryto w marcu 2024 roku. Największe jej zbliżenie do Ziemi nastąpi we wtorek 17 lutego 2026 r. w odległości 151 mln kilometrów. Podczas wczesnych obserwacji zauważono zielone emisje i rozwijający się warkocz, co sugeruje potencjalny punkt kulminacyjny w nadchodzących miesiącach.

