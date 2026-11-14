Voyager 1 ustanawia nowy kosmiczny rekord w międzygwiezdnej otchłani

Sonda Voyager 1 zbliża się do ustanowienia rekordu. Żaden obiekt stworzony przez człowieka nie był tak daleko od naszej planety. 18 listopada 2026 roku ma osiągnąć odległość jednego dnia świetlnego od Ziemi, co oznacza, że sygnał radiowy będzie potrzebował 24 godzin na dotarcie do niej, a następnie kolejnych 24 godzin na powrót.

NASA zmaga się ze słabnącym zasilaniem i starzejącymi się systemami sondy, która wystartowała prawie 50 lat temu. Pierwotną misją Voyagera 1 była eksploracja zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego. Miał skupić się na bliskich spotkaniach z Jowiszem i Saturnem. Obecnie głównym zadaniem jest badanie przestrzeni międzygwiezdnej poza granicami Układu Słonecznego.

Sonda wykorzystała technikę przyśpieszania w polu grawitacyjnym mijanych planet, co pozwoliło na osiągnięcie dużych prędkości bez konieczności używania paliwa.

Według NASA sonda ma osiągnąć odległość około 25,89 miliarda kilometrów od Ziemi 18 listopada 2026 roku. Z tej odległości światło, które podróżuje przez próżnię, potrzebuje aż całego dnia, aby pokonać odległość między Ziemią a sondą.

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NASA utrzymuje kontakt z sondą Voyager 1 mimo problemów technicznych misji

Voyager 1 pędzi z prędkością ponad 61 tys. km/h. Wraz z oddalaniem się sondy od Ziemi, inżynierowie mogą napotkać problemy z wysyłaniem do niej poleceń. Systemy pokładowe muszą więc działać w znacznym stopniu niezależnie od Ziemi, ponieważ z takiej odległości interwencja jest niemożliwa, jeśli wystąpi nieoczekiwany problem techniczny.

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W dniach 18 i 19 października NASA nie odebrała żadnego sygnału radiowego z sondy podczas dwóch zaplanowanych kontaktów. Nie uzyskali wtedy żadnego potwierdzenia na temat stanu Voyagera 1. Kontakt został wznowiony 20 października, co pozwoliło inżynierom zbadać sprawę. Dochodzenie wykazało, że grupa silników przestała działać, co spowodowało przełączenie na silniki zapasowe, jednak raport nie wyjaśnił przyczyny utraty sygnału.

- To pierwszy raz, kiedy widzimy, jak sonda kosmiczna robi coś takiego, ale jesteśmy też na takim etapie misji, że musimy liczyć się z nieoczekiwanymi sytuacjami. Czujemy ulgę, że znów mamy kontakt z sondą Voyager 1 - powiedział Kareem Badaruddin, kierownik misji Voyager w Jet Propulsion Laboratory NASA.



