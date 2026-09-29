W skrócie Starship po raz pierwszy osiągnął orbitę okołoziemską, z powodzeniem umieszczając na niej 26 satelitów Starlink przy pomocy nowego mechanizmu dozującego.

Awaria jednego z silników wymusiła skrócenie czasu trwania misji, a testowy lot zakończył się kontrolowaną deorbitacją oraz widowiskową eksplozją pojazdu na Pacyfiku.

Osiągnięcie to stanowi kluczowy krok dla współpracy SpaceX z NASA, przygotowując grunt pod planowane na 2028 rok lądowanie załogi na powierzchni Księżyca.

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Historyczny lot orbitalny Starshipa zakończony sukcesem

Starship, najpotężniejsza rakieta w historii stworzona przez SpaceX, w poniedziałek (28 września) osiągnęła orbitę okołoziemską podczas czternastego lotu testowego z bazy Starbase w Teksasie. Do tej pory konstrukcja realizowała jedynie loty suborbitalne.

Rakieta z powodzeniem umieściła na orbicie 26 operacyjnych satelitów Starlink V3 przy użyciu mechanizmu zbliżonego działaniem do dozownika cukierków. Pojazd o wysokości niemal 121 metrów wygenerował przy starcie około 18 mln funtów ciągu, ustanawiając nowy rekord w historii kosmonautyki.

Wznoszenie na orbitę nie przebiegło bez zakłóceń. Jeden z sześciu silników Raptor Vacuum znajdujących się w górnym stopniu wyłączył się przedwcześnie. Aby zrekompensować utratę ciągu i osiągnąć zakładaną trajektorię, pozostałe pięć jednostek napędowych pracowało dłużej. Wejście na orbitę kołową o wysokości 170 mil zajęło dokładnie 25 minut i 17 sekund od momentu oderwania się od platformy w Teksasie.

Ze względu na usterkę silnika zespół kontroli lotu podjął decyzję o skróceniu misji ze względów bezpieczeństwa. Zamiast planowanych 10 godzin i sześciu okrążeń Ziemi rakieta wykonała dwa okrążenia w ciągu około trzech godzin. Po zrealizowaniu podstawowych zadań kontrolerzy podjęli decyzję o wczesnej deorbitacji i skierowaniu statku w stronę Pacyfiku.

"Z zachowania dużej ostrożności ze względu na problem z silnikiem podczas wznoszenia zespół kontroli lotu postanowił ograniczyć czas spędzony na orbicie i przeszedł do procedury deorbitacji Starshipa do miejsca wodowania w północnym Oceanie Spokojnym" - wyjaśnia SpaceX w oświadczeniu na stronie internetowej.

Widowiskowa kula ognia na wodach Pacyfiku

Powrót Starshipa z pierwszego lotu orbitalnego w gęste warstwy atmosfery wiązał się z wytworzeniem wokół kadłuba jasnej powłoki z płonącej pasmowo plazmy. Rakieta opadała w pozycji poziomej, przypominającej skok spadochroniarza, wytracając ogromną prędkość. Tuż nad powierzchnią wody uruchomiła silniki, wykonując manewr obrotu do pionu i podejmując próbę kontrolowanego lądowania.

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Lądowanie na wodzie nie było tak miękkie jak podczas poprzedniej próby (13 lotu) w lipcu 2025 r., gdy SpaceX zwlekało z wyłowieniem rakiety z Oceanu Indyjskiego, o czym informowaliśmy w GeekWeeku. Przy uderzeniu doszło do powstania gigantycznej kuli ognia, która zniszczyła część kadłuba. Mimo widowiskowej eksplozji pojazd nie uległ całkowitemu rozpadowi i częściowo dryfował po wodzie. Eksperci wskazują, że pełny odzysk zniszczonych elementów do szczegółowych badań może okazać się niemożliwy.

Pierwszy stopień rakiety Super Heavy również zakończył lot w wodzie, lądując w Zatoce Meksykańskiej. Inżynierowie zrezygnowali w tym teście z próby ponownego przechwycenia go przez mechaniczne ramiona wieży startowej. SpaceX uruchomiło dodatkowo system destrukcji FTS, wysadzając booster w powietrze w celach demonstracyjnych. Zgodnie z założeniami misji żaden z elementów rakiety nie zostanie tym razem przeznaczony do ponownego użytku.

Starship zabierze ludzi na Księżyc w misji Artemis IV

Postępy dokonywane przez firmę Elona Muska są wnikliwie obserwowane przez agencję NASA, która zainwestowała już ponad 4 mld USD w rozwój księżycowej wersji lądownika Starship. Zgodnie z obecnymi planami w 2027 r. w ramach misji Artemis III ma odbyć się załogowy test pojazdu na orbicie Ziemi. Rok później, podczas misji Artemis IV, Starship ma posłużyć do ponownego zabrania ludzi na powierzchnię Księżyca.

Przed wysłaniem astronautów SpaceX musi rozwiązać szereg problemów technicznych, w tym przeprowadzić skomplikowane testy tankowania na orbicie. Do napełnienia zbiorników statku przed lotem na Srebrny Glob potrzebnych będzie nawet kilkanaście lotów tankowców. Dodatkowo wymagane jest dostosowanie wnętrza pojazdu do potrzeb załogi oraz wykonanie bezzałogowego lądowania i startu z powierzchni Księżyca.

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"Gratulacje dla SpaceX! Przepiękny start, wprowadzenie statku na orbitę i zarządzanie każdym krokiem w bezpieczny, odpowiedzialny i inspirujący sposób. NASA wraz z resztą zainteresowanych z ekscytacją czeka na możliwość pomocy i moment, gdy misje Starshipa staną się rutyną" - skomentował administrator NASA, Jared Isaacman, na platformie X.

Co dalej? Starship ma w przyszłości zastąpić rakietę Falcon 9, która w 2025 r. odpowiadała za prawie 51 proc. światowych startów komercyjnych i 85 proc. wyniesionych satelitów. Ogromna przestrzeń ładunkowa Starshipa pozwala na przewiezienie ładunku równego pięciu rakietom Falcon 9. Elon Musk docelowo planuje doprowadzić do scenariusza, w którym starty rakiet wielokrotnego użytku będą mogły odbywać się raz dziennie, a nawet raz na godzinę.



