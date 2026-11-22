Wejście BepiColombo na orbitę Merkurego. Sukces manewru

BepiColombo, wspólna misja Europejskiej Agencji Koszmicznej (ESA, otwiera się w nowym oknie) i Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA, otwiera się w nowym oknie), dotarła na orbitę Merkurego po udanym manewrze przeprowadzonym 21 listopada 2026 roku.

22 listopada 2026 r. w mediach społecznościowych pojawiło się potwierdzenie, że przechwycenie zostało zakończone i że nawiązano komunikację z kontrolerami misji.

- Otrzymaliśmy wiadomość od Bepiego - statek kosmiczny nawiązał już łączność z Ziemią, a zespoły w ESOC są zajęte analizą danych telemetrycznych. Dział dynamiki lotu potwierdził już, że statek wszedł na orbitę wokół Merkurego! - podano na profilu ESA Operations w serwisie X.

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Historyczna europejsko-japońska misja. Kolejne etapy

Europejsko-japońska misja BepiColombo wystartowała 20 października 2018 r. z głównego kosmodromu Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kourou w Gujanie Francuskiej. Tym samym rozpoczęto misję mającą na celu badanie tajemnic pierwszej planety Układu Słonecznego.

W skład misji BepiColombo wchodzą dwie sondy - Mercury Planetary Orbiter (MPO) - sonda ESA do badania powierzchni i wnętrza Merkurego oraz Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO/Mio) - sonda JAXA do badania pola magnetycznego i otoczenia planety.

Po trwającej osiem lat podróży, we wrześniu 2026 r. misja weszła w kluczową fazę odłączenia modułu transportowego MTM. 21 listopada 2026 r. miejsce miał kolejny krok milowy - przechwycenie przez grawitację Merkurego. Kolejnym ważnym etapem będzie rozłączenie orbiterów, zaplanowane na grudzień br. Mio trafi docelowo na orbitę 590 x 11640 km, a MPO 480 x 1500 km.

- Wejście na orbitę to jeden z wielu kroków prowadzących do dotarcia BepiColombo do Merkurego. Następnie MPO i Mio rozdzielą się w dniach 9-10 grudnia 2026 roku, po czym BepiColombo będzie pierwszą misją z dwoma statkami kosmicznymi wokół Merkurego - podaje ESA. - Rozpoczęcie operacji naukowych obu satelitów planowane jest na kwiecień 2027 roku.

Najdokładniejsze badania Merkurego. Jest polski akcent

To druga w historii misja, która dotarła na orbitę tej planety - po Messenger od NASA. BepiColombo zapisze się jednak w historii także jako pierwsza misja, w ramach której dwa niezależne orbitery będą jednocześnie krążyć wokół Merkurego. Misja ta ma pozwolić na najdokładniejsze dotąd zbadanie tej planety.

- Misja, wyposażona w instrumenty naukowe, będzie próbowała odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań, takich jak: Dlaczego w kraterach polarnych spalonej planety znajduje się lód? Dlaczego Merkury ma pole magnetyczne? I czym są tajemnicze "wgłębienia" na jego powierzchni? - wyjaśnia, otwiera się w nowym oknie ESA w opisie misji.

Warto zaznaczyć, że historyczne przedsięwzięcie ma polski akcent, otwiera się w nowym oknie. Na pokładzie znajduje się instrument opracowany z udziałem inżynierów Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Polscy specjaliści byli zaangażowani w projektowanie, wykonanie i testowanie jednego z kluczowych podsystemów MERTIS.

Szczegółowe podsumowanie manewru przechwycenia z 21 listopada 2026 r. oraz dalszych kroków misji ma zostać przedstawione 27 listopada 2026 r.