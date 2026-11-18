Naukowcy nieustannie badają Marsa - planetę oddaloną od Ziemi niemal 600 razy bardziej niż Księżyc. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy pozwoliło zidentyfikować na powierzchni Czerwonej Planety wiele dziwnych formacji geologicznych, przypominających klify. Naukowcy podejrzewają, że mogą kryć one w sobie ogromne, starożytne lodowce.

Gigantyczne lodowce na Marsie

Obecnie marsjańska atmosfera jest zbyt rzadka i zimna, aby woda mogła tam wystąpić w stanie ciekłym. Lód to co innego - zwłaszcza wokół biegunów występuje go całkiem dużo, podobnie jak pod skorupą planety. Wokół wulkanu Alba Mons na półkuli północnej Marsa odkryto teraz 29 stromych zboczy. Jeśli okażą się one lodowcami, być może dowiemy się więcej o minionych epokach lodowcowych na tej planecie. Istnieje nawet możliwość, że wskażą nam złoża wody, z których astronauci będą mogli korzystać podczas przyszłych misji.

- Donosimy o występowaniu płatkowatych, skierowanych w stronę bieguna i o stromych zboczach osadów bogatych w lód w świeżych kraterach uderzeniowych o skali kilometrowej w regionie Alba Mons, co stanowi nieopisany dotąd typ rzeźby lodowcowej na Marsie - piszą badacze.

Formacje te zostały zidentyfikowane na podstawie analizy zdjęć z sond NASA Mars Reconnaissance Orbiter i ESA ExoMars Trace Gas Orbiter. Łącznie przebadano 738 kraterów oraz stworzono mapy 3D dzięki zdjęciom satelitarnym. Następnie wykorzystano modelowanie komputerowe, aby ustalić, jak mogły powstać te lodowce.

Według naukowców lód pokryty jest skałami, pyłem i innymi zanieczyszczeniami, które pełnią funkcję ochronną przed atmosferą. Prawdopodobnie powstały one w stosunkowo niedawnym okresie ochłodzenia na Marsie.

Te struktury są duże - w niektórych przypadkach opadające stoki lodowców rozciągają się na długość nawet 3 km, kończąc się nagle stromymi klifami o wysokości prawie 210 metrów. Na niektórych klifach widoczne są ślady spadających skał, które przemieszczały się wzdłuż zbocza. Co ciekawe, naukowcy zidentyfikowali podobne cechy na Islandii.

Naukowcy uważają, że zidentyfikowali podobne cechy na Islandii Le Becq i in. materiał zewnętrzny

29 lodowców może być kluczem do przyszłych misji

Odkrycie to będzie miało znaczenie dla wszelkich prób dotarcia do rezerw wody na Marsie. Naukowcy muszą wiedzieć, gdzie znajduje się lód i jak dobrze jest pokryty innym materiałem. Po dalszej analizie te typy formacji mogą być także przydatne do określenia, jak zmieniał się klimat na Marsie i kiedy badana część była ostatnio pokryta lodem. Nachylenie osi obrotu planety zmieniało się na przestrzeni dziejów, a to z kolei wpływało na jej wzorce temperatur i ruch wody oraz lodu.

Kolejnym krokiem będzie zebranie bardziej szczegółowych zdjęć tego obszaru na Marsie oraz poszukiwanie podobnych formacji w innych regionach planety.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters, otwiera się w nowym oknie.



