Sekrety oceanu na Europie zagrożone. Naukowcy odkryli, że dostęp do wody to wielkie wyzwanie

Europa, jeden z lodowych księżyców Jowisza, od dawna fascynuje naukowców, ponieważ pod jej zamarzniętą skorupą może znajdować się globalny ocean ciekłej wody. Ten ukryty zbiornik wody uczynił Europę jednym z najchętniej badanych miejsc w Układzie Słonecznym pod względem warunków sprzyjających życiu. Nowe badania prowadzone przez naukowca z Rutgers, Lujendra Ojhę, sugerują jednak, że jedna z najbardziej obiecujących dróg do oceanu Europy może być znacznie bardziej skomplikowana, niż wcześniej sądzono.

Ojha i współpracownicy wykorzystali symulacje komputerowe, aby sprawdzić, czy ciekła woda z głębokiego oceanu Europy może wydostawać się przez szczeliny w lodzie i gromadzić w płytkich zbiornikach bliżej powierzchni. Takie zbiorniki, o ile istnieją, mogłyby być łatwiejsze do wykrycia lub pobrania próbek dla przyszłych misji niż ocean ukryty głęboko pod powierzchnią.

Zagadką, którą chcieliśmy rozwiązać, było to, czy ta podróż jest w ogóle możliwa

Wniosek płynący z badania nie napawa optymizmem. Okazuje się, że droga z głębokiego oceanu do płytkiego lodu jest prawdopodobnie bardzo trudna. Ma to znaczenie przy przyszłych badaniach Europy. Jeśli pod powierzchnią księżyca zostaną znalezione płytkie zbiorniki ciekłej wody, niekoniecznie muszą one zawierać wodę z głębokiego oceanu Europy. Mogły powstać lokalnie - z lodu, który stopił się wewnątrz skorupy.

Skąd pochodzi ta ciecz, ma ogromne znaczenie. Naukowcy interesują się Europą, ponieważ ciekła woda, chemia i energia są niezbędnymi składnikami w poszukiwaniu środowisk nadających się do zamieszkania poza Ziemią. Do płytkiego zbiornika łatwiej byłoby dotrzeć niż do głębokiego oceanu, ale jeśli ten zbiornik nie jest połączony z oceanem, może nie ujawnić tego, co dzieje się w najbardziej intrygującym środowisku Europy. Ocean pod zimną powierzchnią księżyca może się tam znajdować, ponieważ potężna grawitacja Jowisza nieustannie go ściska i rozciąga, wytwarzając wewnętrzne ciepło, które jest zatrzymywane przez pokrywającą go skorupę lodową.

Ocean pod lodem Europy. Czy misje NASA i ESA dotrą do wody?

W tym momencie dwie duże misje kosmiczne zmierzają do Jowisza. Misja NASA Europa Clipper wystartowała w październiku 2024 roku i ma dotrzeć na miejsce w kwietniu 2030 roku. Jej zadaniem będzie okrążenie planetę i wykonanie 49 bliskich przelotów obok Europy.

Europa Clipper zbada Europę Geekweek - import

Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej Jupiter Icy Moons Explorer, znana jako JUICE, wystartowała w kwietniu 2023 roku i ma dotrzeć do Jowisza w lipcu 2031 roku.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Astronomy.



