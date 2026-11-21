W skrócie
- Po silnej burzy geomagnetycznej w maju 2024 roku naukowcy zaobserwowali wokół Ziemi nietypowe zjawisko, w którym pasy Van Allena podzieliły się na cztery odrębne obszary.
- Nietypowy układ nie wynikał z dopływu nowych cząstek, lecz z oddziaływań elektromagnetycznych, które utworzyły przerwy w pasach i podzieliły je na cztery odrębne fragmenty.
- Pasy Van Allena zagrażają satelitom i astronautom, dlatego kluczowe jest lepsze zrozumienie zmian zachodzących w polu magnetycznym Ziemi pod wpływem aktywności słonecznej.
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Wokół Ziemi zwykle znajdują się dwa pasy radiacyjne Van Allena. To obszary, w których pole magnetyczne naszej planety zatrzymuje naładowane cząstki pochodzące m.in. ze Słońca i przestrzeni kosmicznej. W 2024 roku naukowcy zaobserwowali coś niezwykłego. Przez pewien czas Ziemię otaczały aż cztery odrębne pasy elektronów.
Burza słoneczna zmieniła otoczenie Ziemi
Zjawisko było następstwem silnej burzy geomagnetycznej z 11 maja 2024 roku, która była najsilniejszą taką burzą od dwóch dekad. Badacze przeanalizowali pasy na podstawie pomiarów instrumentu Energetic Particle Telescope na pokładzie satelity PROBA-V. Urządzenie Europejskiej Agencji Kosmicznej krąży wokół Ziemi na wysokości około 820 kilometrów.
Cztery pasy nie powstały dlatego, że burza dostarczyła w okolice Ziemi więcej elektronów. Stało się coś odwrotnego. Oddziaływania elektromagnetyczne doprowadziły do ubytków elektronów w niektórych częściach istniejących pasów. Utworzyły się przerwy, które rozdzieliły je na kilka obszarów.
Cztery pasy Van Allena nie utrzymały się długo
Cały proces zachodził stopniowo. Kilka dni lub tygodni po burzy pojawił się układ z trzema pasami elektronów, a w czerwcu 2024 roku naukowcy zaobserwowali cztery. Ale w sierpniu wszystko wróciło już do znanego układu dwóch pasów.
Trzy pasy obserwowano już w 2012 roku, kolejne takie przypadki pojawiały się po silnych burzach geomagnetycznych w latach 2024-2026. Prof. Viviane Pierrard z Królewskiego Belgijskiego Instytutu Aeronomii Kosmicznej przyznała, że zaskakujące jest zarówno pojawienie się czterech pasów, jak i częstsze obserwacje trzech. To może oznaczać, że działają nieznane dotąd mechanizmy zatrzymywania albo usuwania cząstek.
Dlaczego pasy radiacyjne są ważne?
Pasy Van Allena nie są wyłącznie ciekawostką. Uwięzione w nich elektrony i protony mają wysoką energię i mogą uszkadzać elektronikę satelitów oraz panele słoneczne. Stanowią też zagrożenie dla astronautów. Nawet pojedyncza cząstka może zakłócić działanie czułych urządzeń.
Lepsze poznanie zmian zachodzących w pasach ma coraz większe znaczenie. Im więcej satelitów wysyłamy na orbitę i im częściej ludzie będą przebywać w kosmosie, tym ważniejsze staje się przewidywanie, jak ziemskie pole magnetyczne reaguje na aktywność Słońca.
Źródło: ScienceAlert
Publikacja: Pierrard, V., Winant, A., Botek, E. i in. Wyjątkowa obserwacja pasów promieniowania elektronowego po burzy geomagnetycznej z 11 maja 2024 r. npj Space Explor. 2 , 43 (2026). https://doi.org/10.1038/s44453-026-00064-7