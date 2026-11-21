W skrócie Po silnej burzy geomagnetycznej w maju 2024 roku naukowcy zaobserwowali wokół Ziemi nietypowe zjawisko, w którym pasy Van Allena podzieliły się na cztery odrębne obszary.

Nietypowy układ nie wynikał z dopływu nowych cząstek, lecz z oddziaływań elektromagnetycznych, które utworzyły przerwy w pasach i podzieliły je na cztery odrębne fragmenty.

Pasy Van Allena zagrażają satelitom i astronautom, dlatego kluczowe jest lepsze zrozumienie zmian zachodzących w polu magnetycznym Ziemi pod wpływem aktywności słonecznej.

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Wokół Ziemi zwykle znajdują się dwa pasy radiacyjne Van Allena. To obszary, w których pole magnetyczne naszej planety zatrzymuje naładowane cząstki pochodzące m.in. ze Słońca i przestrzeni kosmicznej. W 2024 roku naukowcy zaobserwowali coś niezwykłego. Przez pewien czas Ziemię otaczały aż cztery odrębne pasy elektronów.

Burza słoneczna zmieniła otoczenie Ziemi

Zjawisko było następstwem silnej burzy geomagnetycznej z 11 maja 2024 roku, która była najsilniejszą taką burzą od dwóch dekad. Badacze przeanalizowali pasy na podstawie pomiarów instrumentu Energetic Particle Telescope na pokładzie satelity PROBA-V. Urządzenie Europejskiej Agencji Kosmicznej krąży wokół Ziemi na wysokości około 820 kilometrów.

Cztery pasy nie powstały dlatego, że burza dostarczyła w okolice Ziemi więcej elektronów. Stało się coś odwrotnego. Oddziaływania elektromagnetyczne doprowadziły do ubytków elektronów w niektórych częściach istniejących pasów. Utworzyły się przerwy, które rozdzieliły je na kilka obszarów.

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Cztery pasy Van Allena nie utrzymały się długo

Cały proces zachodził stopniowo. Kilka dni lub tygodni po burzy pojawił się układ z trzema pasami elektronów, a w czerwcu 2024 roku naukowcy zaobserwowali cztery. Ale w sierpniu wszystko wróciło już do znanego układu dwóch pasów.

Trzy pasy obserwowano już w 2012 roku, kolejne takie przypadki pojawiały się po silnych burzach geomagnetycznych w latach 2024-2026. Prof. Viviane Pierrard z Królewskiego Belgijskiego Instytutu Aeronomii Kosmicznej przyznała, że zaskakujące jest zarówno pojawienie się czterech pasów, jak i częstsze obserwacje trzech. To może oznaczać, że działają nieznane dotąd mechanizmy zatrzymywania albo usuwania cząstek.

Dlaczego pasy radiacyjne są ważne?

Pasy Van Allena nie są wyłącznie ciekawostką. Uwięzione w nich elektrony i protony mają wysoką energię i mogą uszkadzać elektronikę satelitów oraz panele słoneczne. Stanowią też zagrożenie dla astronautów. Nawet pojedyncza cząstka może zakłócić działanie czułych urządzeń.

Lepsze poznanie zmian zachodzących w pasach ma coraz większe znaczenie. Im więcej satelitów wysyłamy na orbitę i im częściej ludzie będą przebywać w kosmosie, tym ważniejsze staje się przewidywanie, jak ziemskie pole magnetyczne reaguje na aktywność Słońca.

Źródło: ScienceAlert

Publikacja: Pierrard, V., Winant, A., Botek, E. i in. Wyjątkowa obserwacja pasów promieniowania elektronowego po burzy geomagnetycznej z 11 maja 2024 r. npj Space Explor. 2 , 43 (2026). https://doi.org/10.1038/s44453-026-00064-7

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