Wrześniowe niebo zachwyci. Szykuj się na wielki spektakl

Spis treści: 9 września jesienna noc spadających gwiazd 22 września równonoc jesienna 25-26 września - polowanie na Neptuna przy kukurydzianej pełni

9 września jesienna noc spadających gwiazd

Choć Perseidy przede wszystkim kojarzymy z sierpniem, kiedy to możemy obserwować ich roje, to jednak we wrześniu również czeka nas noc spadających gwiazd. Dokładnie 9 września Wrześniowe Perseidy osiągną swoje maksimum. Z sierpniowymi łączy ich nie tylko nazwa, ale także pochodzenie z radiantów w gwiazdozbiorze Perseusza.

Aby dostrzec Wrześniowe Perseidy, skieruj swoją lunetę na północny wschód. Tam szukaj wschodzącego gwiazdozbioru Perseusza, który w ciągu nocy zacznie przesuwać się na wschód. Możesz dostrzec około pięciu meteorów na godzinę poruszających się z prędkością 66 km/s. Zarezerwuj dla nich szczególne życzenia.

22 września równonoc jesienna

Dokładnie 22 września przyjdzie nam definitywnie pożegnać lato. Oto zbliża się równonoc jesienna, która rozpoczyna kolejną porę roku. W tym dniu oś Ziemi jest prostopadła do osi Słońca. Dzięki temu półkula północna i południowa mają taką samą długość dnia i nocy.

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Równonoce zarówno jesienna, jak i wiosenna były niezwykle ważne dla plemion organizujących swoje życie wokół kalendarza agrarnego. Niezbitym dowodem tego są prehistoryczne budowle takie jak Stonehenge czy piramida Kukulkana. Będąc przy nich podczas równonocy, można być świadkiem niezwykłych zjawisk optycznych.

25-26 września - polowanie na Neptuna przy kukurydzianej pełni

Obserwując nocne niebo, gołym okiem możemy dostrzec najbliższe Ziemi planety naszego Układu Słonecznego, choćby Marsa, Wenus czy nawet Jowisza. Co jednak z najdalszą planetą - Neptunem? Ta niebieska planeta oddalona jest od Ziemi średnio o 4,5 miliarda kilometrów. Bez choćby małej lunety się nie obejdzie.

25 września obserwacja Neptuna będzie jednak łatwiejsza. O 22:00 Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem a Neptunem. Do tego niebieska planeta będzie najbliżej jak to możliwe, czyli 4,28 miliardów kilometrów od Ziemi. Weź zatem lunetę w dłoń i skieruj ją w na wschód w kierunku gwiazdozbioru Ryb i spróbuj złowić Neptuna.

W tę samą noc Księżyc może nieco pokrzyżować ci plany, ponieważ będzie bliski pełni, która nastąpi noc później. Północnoamerykańscy Indianie nazywali ją Kukurydzianą Pełnią, ponieważ w tym czasie następowały zbiory tego ważnego dla nich zboża. W Europie bardziej znana jest jako Pełnia Żniw lub Plonów, ponieważ pomagała rolnikom zebrać ostatnie plony z pola przed nadchodzącymi mrozami. Czasu mieli coraz mniej, a dzień stawał się coraz krótszy.

Kukurydziana Pełnia swoje maksymalne natężenie osiągnie o godzinie 12:49 czasu wschodniego.



