Wyścig na krater Shackletona nabiera tempa

Rywalizacja o dominację na Księżycu wchodzi w nową fazę. W centrum zainteresowania znalazł się krater Shackletona, położony w pobliżu południowego bieguna Srebrnego Globu. To właśnie tam w najbliższych miesiącach mogą jednocześnie działać misje z USA i Chin.

Obie strony przygotowują się do wysłania swoich lądowników niemal w tym samym czasie. Amerykańska firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, planuje wykorzystać pojazd Endurance, natomiast Chiny szykują rozbudowaną misję Chang'e 7. Jeśli harmonogramy zostaną dotrzymane, mogą się znaleźć bardzo blisko siebie na powierzchni Księżyca.

Dlaczego właśnie Shackleton?

Krater Shackletona nie jest przypadkowym celem. To jedno z najbardziej obiecujących miejsc na Księżycu pod kątem przyszłej eksploracji i potencjalnej kolonizacji. Jego wnętrze pozostaje stale zacienione, co sprzyja zachowaniu lodu wodnego - kluczowego zasobu dla przyszłych misji. Jednocześnie jego krawędzie są niemal nieprzerwanie oświetlone przez Słońce, co daje idealne warunki do produkcji energii słonecznej.

Zdjęcie przedstawiające krater Shackletona Mosaic created by LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter) and ShadowCam teams with images provided by NASA/KARI/ASU domena publiczna

Takie połączenie - dostęp do wody i energii - sprawia, że region ten uznawany jest za jedno z najlepszych miejsc pod budowę przyszłej bazy księżycowej.

Dwie różne strategie

Choć cel geograficzny jest wspólny, podejście obu stron znacząco się różni. Blue Origin koncentruje się przede wszystkim na samym lądowaniu. Dla firmy Bezosa kluczowe się udowodnienie, że potrafi precyzyjnie dostarczyć ciężki ładunek na powierzchnię Księżyca. Lądownik Endurance ma być dużą konstrukcją, większą niż historyczne moduły programu Apollo, i posłuży jako demonstrator technologii.

Lądownik Blue Moon MK1, który Blue Origin jeszcze w tym roku chce wysłać na Księżyc. X/Jeff Bezos materiały prasowe

Z kolei chińska misja Chang'e 7 ma znacznie bardziej kompleksowy charakter. Oprócz lądownika obejmuje także orbiter, łazik oraz specjalny "latający" moduł badawczy. Głównym zadaniem będzie szczegółowe zbadanie obecności lodu wodnego - jego ilości, rozmieszczenia oraz pochodzenia.

Co tak naprawdę jest stawką?

Misje te nie są jedynie wyścigiem między krajami, lecz stanowią element długofalowej strategii budowy stałej obecności człowieka na Księżycu. Stany Zjednoczone planują powrót astronautów na powierzchnię już do końca tej dekady, Chiny także deklarują ambicje załogowego lądowania około 2030 roku. Region południowego bieguna może stać się kluczowym punktem logistycznym tych planów.

Dochodzi do tego aspekt polityczny i prawny. Traktaty międzynarodowe zabraniają zawłaszczania terytoriów kosmicznych, ale nie wykluczają budowy baz. Pierwsze państwa obecne w danym regionie mogą mieć więc realny wpływ na ustalanie zasad jego użytkowania w przyszłości.

Historyczny moment

Jeśli oba lądowniki faktycznie znajdą się na Księżycu w podobnym czasie i miejscu, może dojść do symbolicznego momentu pracy sprzętu dwóch globalnych potęg w bezpośredniej bliskości na powierzchni naszego naturalnego satelity.

Jest to jednak także potencjalne wyzwanie operacyjne i dyplomatyczne. Pojawiają się już koncepcje tzw. stref bezpieczeństwa, które miałyby zapobiegać zakłóceniom między misjami różnych krajów.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press