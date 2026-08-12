W skrócie 12 sierpnia w Polsce widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca, podczas którego należy przez cały czas stosować certyfikowane okulary ochronne.

Brak fazy całkowitego zaćmienia w Polsce oznacza, że w żadnym momencie obserwacji nie można bezpiecznie zdejmować okularów ani patrzeć na Słońce bezpośrednio.

Uszkodzenia siatkówki mogą wystąpić bez bólu w momencie obserwacji, dlatego należy unikać improwizowanych metod ochrony wzroku jak płyty CD czy przydymione szkła.

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Dzisiejsze częściowe zaćmienie Słońca będzie widoczne w całej Polsce. Podczas częściowej fazy okulary zaćmieniowe powinny pozostać na oczach przez cały czas obserwacji.

Częściowe zaćmienie w Polsce. Czy można zdjąć okulary?

Zasada jest prosta. Okulary można zdjąć tylko wtedy, gdy Słońce zostanie całkowicie zasłonięte przez Księżyc. W Polsce 12 sierpnia 2026 roku taka faza nie wystąpi, ponieważ zaćmienie będzie częściowe. Nie ma więc momentu, w którym bezpiecznie można spojrzeć na Słońce gołym okiem. Te zdjęcia pokażemy wam już dziś prosto z Hiszpanii.

Dr inż. Paweł Janowski z AGH podkreśla, że nawet niewielki fragment tarczy słonecznej wystarcza, by stanowić zagrożenie dla wzroku. Co ważne, oko nie musi od razu boleć.

Patrzenie bez zabezpieczenia może uszkodzić siatkówkę.

Dlaczego okulary są tak ważne?

Promieniowanie Słońca może doprowadzić do retinopatii słonecznej, a prościej mówiąc - uszkodzenia siatkówki, szczególnie jej części odpowiadającej za centralne widzenie. Objawy mogą pojawić się dopiero po pewnym czasie. Należą do nich między innymi zamglone widzenie, trudności z czytaniem, zaburzenia rozpoznawania kolorów czy ciemna plama w centrum pola widzenia.

Trzy dni po całkowitym zaćmieniu Słońca z 8 kwietnia 2024 roku w części Stanów Zjednoczonych gwałtownie wzrosła liczba wyszukiwań hasła "bolą mnie oczy". Nie oznacza to, że wszystkie te osoby doznały uszkodzeń wzroku.

Jak bezpiecznie oglądać dzisiejsze zaćmienie?

Najlepszym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, spełniające normę ISO 12312-2. Jeśli ktoś nosi okulary korekcyjne, nie musi ich zdejmować. Okulary zaćmieniowe można założyć na nie. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą.

Nie warto eksperymentować z płytami CD, przydymionym szkłem, kliszami fotograficznymi czy starymi dyskietkami. Nie zapewniają odpowiedniej ochrony i mogą dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nie mamy certyfikowanych okularów, bezpieczniejsza jest obserwacja pośrednia. Obraz Słońca można rzutować na kartkę papieru (na jednej zrobić szpilką dziurkę, na drugiej rzutować obraz).



