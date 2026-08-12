Już dzisiaj na niebie zobaczymy niesamowity spektakl. Tak głębokie zaćmienie Słońca ostatnio wystąpiło w 1999 roku, a więc 27 lat temu. W tym roku Księżyc przysłoni maksymalnie do 88 proc. tarczy Słońca, jednak wartości te będą różnić się od regionu naszego kraju. Warto wiedzieć, gdzie najlepiej obserwować to zjawisko.

Gdzie patrzeć na zaćmienie Słońca?

Zjawisko rozpocznie się najwcześniej około godziny 19:10, a zakończy po zachodzie Słońca, około 20:30. W GeekWeek.pl pisaliśmy o tym, o której godzinie będzie najlepiej widoczne w różnych miastach Polski.

Najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia będą panować w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Tam Księżyc przysłoni największą część tarczy Słońca tuż przed jego zachodem.

W Polsce najlepszym miejscem do oglądania zaćmienia Słońca jest Kotlina Kłodzka, gdzie zasłonięte może być aż 88 proc. tarczy Słońca. Nieco gorzej wypadają Mazury - tam będzie to około 85 procent. W Warszawie warunki wciąż nie będą złe, ponieważ przysłonięte będzie ok. 82 procent.

Mniej imponujące warunki będą na południu i południowo-wschodnim krańcu Polski. Mieszkańcy Bieszczad ujrzą jedynie 42 proc. przysłoniętej tarczy Słońca w maksymalnej fazie.

Najlepszymi miejscami do oglądania zaćmienia będą wysokie budynki i wzniesienia z dobrze widocznym zachodnim horyzontem, bo to właśnie tam odbędzie się całe zjawisko. Las nie będzie dobrym wyborem ze względu na otaczające wysokie drzewa. W środku miasta także może być ciężko znaleźć dogodne miejsce, ponieważ budynki mogą zasłonić kulminacyjny moment. Dobrym wyborem będą ostatnie piętra wieżowców, najlepiej od zachodniej strony miast, aby inne bloki nie utrudniły obserwacji.

Świetnym miejscem na oglądanie zaćmienia będą plaże, brzegi jezior, otwarte pola czy wzgórza, z których nic nie zasłoni widoku na zachód.

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Gdzie oglądać zaćmienie Słońca w różnych miastach w Polsce?

Jednym z najlepszych miejsc na ten zjawiskowy spektakl na niebie w Warszawie jest Górka Szczęśliwicka, jednak trzeba zwrócić uwagę na dobry widok na zachód. Dobrym wyborem będzie także Górka Kazurka na Ursynowie oraz Kopa Cwila, gdzie ławeczka u szczytu pozwoli zaobserwować zaćmienie.

Zaćmienie Słońca w Krakowie najlepiej obserwować m.in. na Kopcu Piłsudskiego w zachodniej części miasta, jednak wszystkie krakowskie kopce to dobry wybór.

We Wrocławiu do obserwacji dobrze sprawdzą się wały nad Odrą z szerokim widokiem na zachód.

W Trójmieście dobrymi punktami obserwacyjnymi będą plaże, nadmorskie promenady, mola czy klify, z których rozciąga się dobry widok na zachód.

Mieszkańcy wieżowców na obrzeżach miast z zachodnią ekspozycją będą mogli oglądać zaćmienie ze swoich balkonów.

Jeśli jednak nie masz możliwości obejrzenia zaćmienia na żywo, w internecie pojawi się dużo materiałów na żywo, które pozwolą ci cieszyć się tym niecodziennym zjawiskiem. NASA będzie latać swoimi balonami i samolotami, aby przedstawić najlepsze widoki, a Z głową w gwiazdach rozpocznie live na YouTube prosto z Hiszpanii.

Zachowaj środki ostrożności podczas obserwacji zaćmienia Słońca

Pamiętaj, aby odpowiednio zabezpieczyć oczy i sprzęt przed Słońcem. Do obserwacji gołym okiem będą niezbędne specjalne okulary przeznaczone do tego celu z certyfikatem ISO 12312-2. Dzięki nim nie uszkodzimy sobie wzroku. A objawy urazu związanego z patrzeniem na Słońce bez zabezpieczenia nie muszą pojawić się od razu. Jeśli poczujesz ból lub pieczenie oczu, będziesz widzieć niewyraźnie albo pojawi się nadwrażliwość na światło, niezbędna będzie szybka konsultacja okulistyczna.



