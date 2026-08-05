Spis treści: Kiedy będzie zaćmienie Słońca w 2026 roku i co zobaczymy Polsce? Gdzie najlepiej oglądać zaćmienie Słońca? Kieruj się na zachód Dlaczego zaćmienie Słońca 12 sierpnia będzie wyjątkowe?

Kiedy będzie zaćmienie Słońca w 2026 roku i co zobaczymy Polsce?

Całkowite zaćmienie Słońca nastąpi 12 sierpnia 2026 roku. Zjawisko rozpocznie się o godz. 15:34 UTC (17:34 czasu polskiego). Całość zakończy się o 19:57 UTC, czyli o 21:57 czasu polskiego.

Pas całkowitości przejdzie przez Grenlandię, Islandię oraz północną Hiszpanię, a częściowe zaćmienie będzie można obserwować na dużym obszarze Europy. Polska znajdzie się poza strefą całkowitego zaćmienia, jednak zobaczymy wyraźne częściowe przesłonięcie tarczy słonecznej.

Godziny częściowego zaćmienia będą różnić się nieznacznie w zależności od regionu kraju. Największe przesłonięcie tarczy Słońca przypadnie około godziny 19:40-19:50 czasu polskiego.

Co ciekawe, termin zjawiska niemal idealnie pokrywa się ze szczytem aktywności roju Perseidów. Dla obserwatorów oznacza to wyjątkowo atrakcyjny astronomicznie tydzień.

Gdzie najlepiej oglądać zaćmienie Słońca? Kieruj się na zachód

Najbardziej pożądanym kierunkiem dla łowców zaćmień będzie północna Hiszpania. To właśnie tam prognozy pogodowe są najkorzystniejsze, infrastruktura turystyczna dobrze przygotowana, a całkowite zaćmienie będzie widoczne tuż przed zachodem Słońca.

Pas całkowitości przejdzie m.in. przez La Corunę, Oviedo, Leon, Santander, Bilbao, Saragossę czy Palmę na Majorce. Alternatywą pozostaje Islandia, gdzie Słońce podczas maksimum zjawiska znajdzie się wyżej nad horyzontem. To ułatwi obserwacje i fotografowanie korony słonecznej, choć większym ryzykiem mogą okazać się chmury.

W Polsce najlepsze warunki do obserwacji częściowego zaćmienia będą w zachodniej i północno-zachodniej części kraju. Im bliżej granicy z Niemcami, tym większa część tarczy Słońca zostanie przesłonięta przez Księżyc. Według wyliczeń astronomicznych największe przesłonięcie wystąpi m.in. na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, gdzie zakrytych może zostać nawet około 84-85 proc. powierzchni Słońca. Najbardziej uprzywilejowane będą okolice Jeleniej Góry, Wrocławia, Poznania i Szczecina.

Dlaczego zaćmienie Słońca 12 sierpnia będzie wyjątkowe?

Astronomowie zwracają uwagę na kilka powodów. Przede wszystkim będzie to pierwsze całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy od 1999 roku, dlatego zainteresowanie wydarzeniem już teraz jest ogromne. Dodatkowej wyjątkowości dodaje fakt, że w Hiszpanii maksimum nastąpi bardzo nisko nad horyzontem, tuż przed zachodem Słońca. Powstanie efekt przypominający połączenie całkowitego zaćmienia i niezwykle spektakularnego zachodu. Dla fotografów oznacza to niepowtarzalne ujęcia.

Równie ciekawie zapowiada się to wydarzenie z perspektywy Polski. Choć nie znajdziemy się w pasie całkowitości, Księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej. W zachodniej części kraju zakrytych będzie nawet około 85 proc. Słońca, a w wielu dużych miastach ponad 80 proc. To sprawi, że zjawisko będzie wyraźnie widoczne przez specjalne okulary do obserwacji Słońca. Dodatkowym atutem będzie pora spektaklu na niebie. Maksimum zaćmienia przypadnie tuż przed zachodem Słońca, dlatego obserwatorzy zobaczą częściowo przesłoniętą tarczę wiszącą tuż nad Ziemią. Jakby tego było mało, tej samej nocy wypada w Polsce maksimum roju Perseidów. Astronomiczny kalendarz w sierpniu zapowiada się więc wyjątkowo atrakcyjnie.



