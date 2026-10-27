Zagadkowa smuga widoczna na niebie nad Polską. Jest wyjaśnienie

W niedzielę 25 października na niebie nad Polską pojawiło się interesujące zjawisko - można było zaobserwować charakterystyczną smugę.

Jak wyjaśnia teraz portal "Z głową w gwiazdach", "okazuje się, że to najpewniej chińska rakieta, która półtorej godziny wcześniej startowała z drugiego końca świata".

Przelot chińskiej rakiety Długi Marsz 8A. Na pokładzie satelity

Obserwacje wskazują, że za efekt świetlny odpowiada Długi Marsz 8A (Chang Zheng-8A) - chińska rakieta z rodziny Długi Marsz, otwiera się w nowym oknie, zaprojektowana m.in. do wynoszenia ładunków na orbitę. W niedzielę, 25 października, maszyna transportowała satelity sieci Guowang. Chińska konstelacja satelitarna na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) budowana jest jako bezpośrednia odpowiedź na amerykański system Starlink. Docelowo chińska sieć ma liczyć ok. 13 tys. satelitów.

Rakieta Długi Marsz 8A wystartowała z wyspy Hajnan w Chinach - miało to miejsce o godzinie 3:03 naszego czasu. Ok. 1,5 godz. od startu rakiety niebo na południu Polski rozświetliła jasna smuga.

- Rakieta poleciała na południowy wschód, nad Filipiny, okrążyła pół planety i ok. 1,5 godziny później, między 4:32 a 4:42, przeleciała... dokładnie nad południową Polską! Nad Krakowem prawie w zenicie, na wysokości ok. 950 km - wyjaśnia "Z głową w gwiazdach".

Czym był efekt wizualny, który można było zaobserwować na nocnym niebie?

- W Polsce i na Słowacji trwała jeszcze noc, a na wysokości przelotu rakiety świeciło już Słońce. Górne stopnie rakiet po wypuszczeniu satelitów często pozbywają się resztek paliwa, żeby nie eksplodowały na orbicie i nie narobiły kosmicznych śmieci. Wyrzucony gaz zamarza w drobne kryształki, które pięknie rozpraszają światło słoneczne. Z ziemi wygląda to jak podłużna, świecąca smuga albo mgiełka sunąca po niebie - wyjaśnia "Z głową w gwiazdach".

W komentarzach do wpisu pojawiły się zdjęcia wykonane przez osoby, którym udało się zaobserwować zjawisko.

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Obserwacje nocnego nieba. Analiza danych

W jaki sposób udało się ustalić, że zjawisko związane było z chińską rakietą? "Z głową w gwiazdach" wyjaśnia kolejne kroki podczas analizy, zaznaczając, że same Chiny nie opublikowały oficjalnych danych:

- Najpierw na podstawie godziny startu i nachylenia orbity (50°) zasymulowałem trajektorię. Potem amerykańskie wojsko opublikowało dane orbitalne górnego stopnia rakiety i satelitów, i zero zaskoczenia - pas przelotu pasuje idealnie, godziny też. Stopień wyszedł z cienia Ziemi o 4:32 nad Francją, a nad Słowacją i południową Polską był ok. 4:35-4:36.