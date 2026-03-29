Astronauci misji Artemis II są już na Florydzie. To moment o historycznym znaczeniu. Po raz pierwszy od ponad pół wieku ludzie przygotowują się do powrotu w okolice Księżyca. W piątek załoga dotarła do Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, gdzie czeka na nich rakieta, która (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) może wystartować najwcześniej w najbliższych dniach.

Powrót na Księżyc po misji Apollo 17

Dowódca Reid Wiseman przyleciał wraz z trójką astronautów z Houston. To najbliższy moment startu, jaki dotąd osiągnęli. Wcześniejsze przygotowania opóźniały problemy techniczne, w tym wycieki paliwa oraz konieczność dwukrotnego wyjazdu rakiety z hangaru na platformę startową i z powrotem.

Na miejscu załogę powitali przedstawiciele NASA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. W skład misji wchodzą także Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen. Wydarzeniu towarzyszyło duże zainteresowanie - na miejscu pojawiło się ponad stu dziennikarzy.

To pierwsza załogowa wyprawa w kierunku Księżyca od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku. Od tamtej pory człowiek nie opuszczał niskiej orbity okołoziemskiej.

Start w kwietniu? Scenariusz wciąż otwarty

NASA zakłada start najwcześniej na początku kwietnia, ale okno startowe obejmuje tylko pierwsze sześć dni miesiąca. Jeśli nie uda się wystartować w tym czasie, kolejną szansą będą dopiero maj lub czerwiec. Ale w lotach kosmicznych to standard - ostateczna decyzja zapada dopiero wtedy, gdy wszystkie systemy działają bez zarzutu.

Rakieta Space Launch System była dotąd użyta tylko raz - podczas bezzałogowego testu w 2022 roku. Teraz na jej szczycie znajduje się kapsuła Orion, która zabierze czterech astronautów w około dziesięciodniowy lot wokół Księżyca, zakończony wodowaniem na Oceanie Spokojnym.

Artemis II SLS (Space Launch System) z kapsułą Orion czeka na start. Chris O'Meara/Associated Press East News

Co dalej z programem Artemis?

Misja Artemis II to element większego planu. NASA zapowiada kolejne etapy programu już w najbliższych latach. W 2027 roku ma być pokazany lądownik na orbicie wokół Ziemi, a w 2028 planowane jest załogowe lądowanie na Księżycu.

To wyraźna zmiana podejścia względem czasów programu Apollo. Tym razem nie chodzi tylko o jednorazową wizytę, ale o budowę trwałej obecności człowieka poza Ziemią. Artemis ma być początkiem dłuższej historii. Takiej, w której Księżyc stanie się kolejnym krokiem w eksploracji kosmosu.

Źródło: phys.org

