Załoga Artemis II już na Florydzie. NASA wraca na Księżyc po 53 latach
Astronauci misji Artemis II są już na Florydzie. To moment o historycznym znaczeniu. Po raz pierwszy od ponad pół wieku ludzie przygotowują się do powrotu w okolice Księżyca. W piątek załoga dotarła do Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, gdzie czeka na nich rakieta, która (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) może wystartować najwcześniej w najbliższych dniach.
Powrót na Księżyc po misji Apollo 17
Dowódca Reid Wiseman przyleciał wraz z trójką astronautów z Houston. To najbliższy moment startu, jaki dotąd osiągnęli. Wcześniejsze przygotowania opóźniały problemy techniczne, w tym wycieki paliwa oraz konieczność dwukrotnego wyjazdu rakiety z hangaru na platformę startową i z powrotem.
Na miejscu załogę powitali przedstawiciele NASA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. W skład misji wchodzą także Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen. Wydarzeniu towarzyszyło duże zainteresowanie - na miejscu pojawiło się ponad stu dziennikarzy.
To pierwsza załogowa wyprawa w kierunku Księżyca od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku. Od tamtej pory człowiek nie opuszczał niskiej orbity okołoziemskiej.
Start w kwietniu? Scenariusz wciąż otwarty
NASA zakłada start najwcześniej na początku kwietnia, ale okno startowe obejmuje tylko pierwsze sześć dni miesiąca. Jeśli nie uda się wystartować w tym czasie, kolejną szansą będą dopiero maj lub czerwiec. Ale w lotach kosmicznych to standard - ostateczna decyzja zapada dopiero wtedy, gdy wszystkie systemy działają bez zarzutu.
Rakieta Space Launch System była dotąd użyta tylko raz - podczas bezzałogowego testu w 2022 roku. Teraz na jej szczycie znajduje się kapsuła Orion, która zabierze czterech astronautów w około dziesięciodniowy lot wokół Księżyca, zakończony wodowaniem na Oceanie Spokojnym.
Co dalej z programem Artemis?
Misja Artemis II to element większego planu. NASA zapowiada kolejne etapy programu już w najbliższych latach. W 2027 roku ma być pokazany lądownik na orbicie wokół Ziemi, a w 2028 planowane jest załogowe lądowanie na Księżycu.
To wyraźna zmiana podejścia względem czasów programu Apollo. Tym razem nie chodzi tylko o jednorazową wizytę, ale o budowę trwałej obecności człowieka poza Ziemią. Artemis ma być początkiem dłuższej historii. Takiej, w której Księżyc stanie się kolejnym krokiem w eksploracji kosmosu.
Źródło: phys.org