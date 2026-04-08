Załoga Artemis II na łączach z ISS. Koleżeńskie pogaduchy w kosmosie

Daniel Górecki

Astronauci misji Artemis II napisali kolejny rozdział w historii eksploracji kosmosu. Po rekordowym przelocie wokół Księżyca, udało im się nawiązać radiowy kontakt z Międzynarodową Stacją Kosmiczną znajdującą się setki tysięcy kilometrów dalej.

Załoga misji Artemis II - Christina Koch, Jeremy Hansen (na dole po lewej), dowódca Reid Wiseman (na dole po prawej) oraz pilot Victor Glover (u góry po prawej)NASA

"Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo na to czekaliśmy" - powiedział Reid Wiseman, dowódca misji Artemis II, która podczas swojego historycznego lotu ustanowiła kolejny rekord. A mowa o długodystansowym połączeniu, które udało się nawiązać między kapsułą Orion a Międzynarodową Stacją Kosmiczną - było one szczególnie niezwykłe dla Christiny Koch i Jessiki Meir, czyli astronautek współpracujących wcześniej przy okazji pierwszego w pełni kobiecego spaceru kosmicznego w 2019 roku.

Kosmiczne połączenie

Tym razem dzieliło je bagatela 370 tysięcy kilometrów, bo pierwsza z pań bierze udział w misji Artemis II, a druga przebywa właśnie na ISS. "Miałam nadzieję, że spotkamy się znowu w kosmosie, ale nie spodziewałam się, że będzie to tak wyjątkowe, to niesamowite" - wyznała Koch, na co Meir odpowiedziała: "Cieszę się, że znów jesteśmy razem w kosmosie, choć dzieli nas trochę mil".

Powrót na Ziemię i przygotowania do Artemis III

Christina Koch opowiedziała też nieco o swoich niezwykłych odczuciach, między innymi o tym, jak bardzo - oprócz piękna Ziemi - uderzyła ją ogromna czarna przestrzeń wokół niej. "To naprawdę podkreśla, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni i jak ta sama siła podtrzymuje życie każdego człowieka na naszej planecie" - powiedziała astronautka w rozmowie z załogą ISS.

Astronauci są pierwszymi badaczami Księżyca od misji Apollo 17 w 1972 roku, ale ich misja powoli dobiega końca. Powrót na Ziemię zaplanowany jest na najbliższy piątek, a statek ratowniczy USS John P. Murtha wyruszył w kierunku strefy wodowania u wybrzeży San Diego.

A że misja odbywa się bez większych problemów, NASA myślami jest już w przygotowaniach do misji Artemis III zaplanowanej na przyszły roku i Artemis IV, która odbędzie się w 2028 i ma obejmować próbę lądowania przy południowym biegunie Księżyca. Choć nowy administrator NASA, Jared Isaacman, przekonuje, że "będzie spokojniejszy dopiero, gdy wszyscy wylądują bezpiecznie w wodzie".

