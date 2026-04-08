Załoga Artemis II przesłała niesamowite zdjęcia. Takich jeszcze nie było!

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Po raz pierwszy w historii ludzie oddalili się od Ziemi tak bardzo i przy okazji zajrzeli tam, gdzie jeszcze nikomu się nie udało. Załoga misji Artemis II wraca z materiałami, które pomogą nam lepiej zrozumieć naszego naturalnego satelitę, a przy okazji dzieli się spektakularnymi obrazami, wyglądającymi jak z najdroższych hollywoodzkich produkcji science fiction.

Zaćmienie Słońca oglądane z perspektywy załogi misji Artemis II
Z perspektywy załogi Księżyc wydawał się wystarczająco duży, aby zapewnić prawie 54 minuty całkowitego zaćmienia SłońcaNASA domena publiczna

Kluczowym etapem misji Artemis II był siedmiogodzinny przelot wokół Księżyca, który odbył się 6 kwietnia 2026 roku. W jego trakcie statek kosmiczny Orion znalazł się po niewidocznej stronie globu, co oznaczało całkowitą utratę łączności z Ziemią na około 40 minut, ale to właśnie wtedy astronauci wykonali też jedne z najważniejszych zdjęć. Co więcej, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen obserwowali powierzchnię, do której nie zbliżył się wcześniej żaden człowiek.

Czworo naszych astronautów misji Artemis II - Reid, Victor, Christina i Jeremy - zabrało ludzkość w niezwykłą podróż wokół Księżyca i przywiozło obrazy tak wyjątkowe i bogate naukowo, że będą inspirować kolejne pokolenia
powiedziała Nicky Fox, zastępczyni administratora Dyrekcji Misji Naukowych NASA.

Zaćmienie w kosmosie i uderzenia meteoroidów

Statek zbliżył się do Księżyca na 6545 kilometrów, by chwilę później oddalić się na rekordowe ponad 406 tysięcy kilometrów od Ziemi - dalej niż jakakolwiek załogowa misja w historii. W tym czasie załoga była świadkiem wielu unikatowych kosmicznych spektakli, w tym niemal godzinnego całkowitego zaćmienia Słońca - zjawiska obserwowanego z zupełnie innej perspektywy niż na Ziemi, a także uderzeń sześciu meteoroidów w powierzchnię Księżyca.

Księżyc z wyraźnie widocznymi kraterami w pierwszym planie oraz półksiężyc Ziemi na tle czarnej przestrzeni kosmicznej.
Zdjęcie zatytułowane "The Edge of Two Worlds"NASA domena publiczna
Widoczna powierzchnia Księżyca pokryta licznymi kraterami z jasnoniebieską Ziemią wynurzającą się zza jego krawędzi na tle czarnego kosmosu.
Zdjęcie "A New View of the Moon"NASA domena publiczna
ciemna, tajemnicza planeta po prawej stronie kadru z lekko podświetlonym konturem, na tle głębokiej czerni kosmosu z pojedynczym jasnym punktem świetlnym po lewej
Zaćmienie Słońca widoczne dla załogi misji Artemis II. Błyszczący obiekt z lewej strony to WenusNASA domena publiczna

Takie obserwacje są niezwykle rzadkie i mogą dostarczyć cennych danych o współczesnej aktywności bombardowania jego powierzchni. Dodatkowo uchwycono spektakularne obrazy Ziemi "zachodzącej" i "wschodzącej" nad krawędzią Księżyca - to widoki, które do tej pory były zarezerwowane głównie dla sond bezzałogowych.

Dlaczego niewidoczna strona Księżyca wciąż jest zagadką?

Zdjęcia wykonane podczas misji pokazują coś, co od lat intryguje naukowców. Niewidoczna strona Księżyca wygląda zupełnie inaczej niż ta zwrócona ku Ziemi, jest znacznie bardziej "poszarpana", pełna kraterów i niemal pozbawiona rozległych równin bazaltowych. Dla porównania widoczna strona to w dużej mierze gładkie, ciemne morza powstałe w wyniku dawnych erupcji wulkanicznych - po drugiej stronie takich struktur niemal nie ma.

To właśnie dlatego każdy nowy zestaw danych jest na wagę złota, a jak podkreśla NASA, załoga udokumentowała kratery, stare potoki lawy i pęknięcia powierzchni, które mogą pomóc odtworzyć geologiczną historię Księżyca.

powierzchnia Księżyca z licznymi kraterami o różnych rozmiarach, z jednym wyraźnie większym kraterem pośrodku sceny wyróżniającym się uniesioną krawędzią i centralnym wzniesieniem; tło to jaśniejsza, nierówna i kamienista powierzchnia księżycowa
Zbliżenie na krater Wawiłowa na krawędzi starszego i większego basenu Hertzsprunga wykonane przez załogę Artemis IINASA domena publiczna
powierzchnia Księżyca z licznymi kraterami i wyraźnymi strukturami geologicznymi, widoczna w półcieniu na tle czarnego nieba
Załoga misji Artemis II uchwyciła ponad dwie trzecie jego tarczy, ukazując szczegółowe struktury widocznej strony. W tym krater uderzeniowy Orientale, o średnicy ok. 965 km, który znajduje się na granicy między stroną widoczną i niewidocznąNASA domena publiczna

Najbardziej ryzykowny etap dopiero przed nimi

I choć największe emocje związane z obserwacjami są już za załogą, misja wciąż się nie zakończyła. Statek Orion jest obecnie w drodze powrotnej na Ziemię, a wodowanie zaplanowano na 11 kwietnia.

To właśnie ten etap może być najniebezpieczniejszy, wejście w atmosferę z ogromną prędkością i precyzyjne lądowanie w Oceanie Spokojnym zawsze stanowi jedno z największych wyzwań.

Artemis II to jednak dopiero początek, już teraz planowane są kolejne etapy programu, w tym Artemis III, który ma przetestować kluczowe manewry na orbicie okołoziemskiej oraz Artemis IV, zakładający załogowe lądowanie w rejonie południowego bieguna Księżyca.

