Księżyc nie jest przyjaznym miejscem do życia. Bez atmosfery, bez pola magnetycznego, wystawiony na nieustanny ostrzał cząstek z kosmosu. Nowe badanie opublikowane w Science Advances pokazuje jednak coś zaskakującego. Okazuje się, że nasz naturalny satelita nie zawsze jest całkowicie bezbronny. W jego ochronę, w dość nieoczywisty sposób, angażuje się... sama Ziemia.

Niewidzialna tarcza między Ziemią a Księżycem

Zacznijmy od podstaw. Ziemię chroni pole magnetyczne. Niewidzialna "bańka", która odchyla niebezpieczne cząstki, w tym tzw. galaktyczne promieniowanie kosmiczne. To wysokoenergetyczne cząstki, które mogą uszkadzać elektronikę i organizmy żywe. Księżyc takiej osłony nie ma, dlatego przez lata zakładano, że poza ziemską magnetosferą promieniowanie rozkłada się równomiernie.

Dane z chińskiej misji Chang'E-4 pokazują jednak coś zupełnie innego. Instrument LND, badający promieniowanie na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca, zarejestrował spadek liczby cząstek o około 20 procent. Co ważne, zjawisko powtarzało się regularnie - przez około dwa dni w każdym miesiącu księżycowym.

Zaskakujący spadek promieniowania

Badacze nie mieli wątpliwości, że to nie przypadek. Analiza 31 cykli pomiarowych potwierdziła powtarzalność zjawiska. Najsilniej spadała liczba protonów o niższej energii - czyli tych, które najłatwiej ulegają wpływowi pola magnetycznego.

- Rozmiar ziemskiej magnetosfery po stronie dziennej wynosi od około 6 do 10 promieni Ziemi, co jest porównywalne z promieniami ruchu protonów o niższej energii. Dlatego cząstki o niższej energii są łatwo poddawane wpływowi pola magnetycznego Ziemi, ponieważ mają mniejsze promienie ruchu niż cząstki o wyższej energii - tłumaczą autorzy badania.

Mówiąc prościej - nawet jeśli Księżyc znajduje się poza główną "bańką" ochronną Ziemi, pole magnetyczne naszej planety wciąż sięga dalej, niż sądziliśmy. I to wystarcza, by częściowo odchylać niektóre cząstki.

Co to zmienia dla przyszłych misji?

To odkrycie ma bardzo praktyczne znaczenie. Promieniowanie kosmiczne to jedno z największych zagrożeń dla astronautów. Uszkadza komórki, zwiększa ryzyko chorób i wpływa na sprzęt.

- To odkrycie dostarcza potencjalnej strategii planowania misji, zwłaszcza załogowych misji księżycowych i aktywności poza pojazdem, ponieważ operacje mogą być planowane tak, aby przypadały na okresy niższego promieniowania i zmniejszały ryzyko narażenia - wskazują autorzy badania.

Innymi słowy, przyszłe misje mogą być planowane "pod kalendarz promieniowania". Jeśli wiemy, kiedy Księżyc (w uproszczeniu) wpada w tę niewidzialną strefę ochronną, można wtedy zaplanować najbardziej ryzykowne działania.

To drobna różnica w liczbach, w myśleniu o eksploracji kosmosu to ogromna zmiana. Nie, to nie zmieni faktu, że Księżyc wciąż pozostaje trudnym środowiskiem. Ale jak się okazuje, nie zawsze jesteśmy tam zdani wyłącznie na łaskę kosmosu.

Źródło: phys.org

Publikacja: Wensai Shang et al, A galactic cosmic ray cavity in Earth-Moon space, Science Advances (2026). DOI: 10.1126/sciadv.adv1908

