NASA przygotowuje się do jednego z najważniejszych momentów współczesnej eksploracji kosmosu. Agencja ogłosiła, że załogowa misja Artemis 2, której celem będzie lot wokół Księżyca, może wystartować już na początku kwietnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to pierwszy lot astronautów w pobliże naszego naturalnego satelity od ponad pół wieku.

Pierwszy taki lot od czasów programu Apollo

Misja Artemis 2 ma ogromne znaczenie dla przyszłości badań kosmicznych. Czteroosobowa załoga, w skład której wchodzą trzech amerykańskich astronautów: Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz kanadyjski astronauta Jeremy Hansen, poleci statkiem Orion na około dziesięciodniową wyprawę, podczas której okrąży Księżyc i wróci na Ziemię. Będzie to pierwszy załogowy lot w ramach programu Artemis i jednocześnie pierwszy od 1972 roku, kiedy zakończył się program Apollo.

Lot nie przewiduje lądowania na powierzchni Księżyca. Jego głównym zadaniem jest przetestowanie systemów statku Orion oraz rakiety Space Launch System (SLS) w warunkach prawdziwej misji załogowej. Dane zebrane podczas tej wyprawy będą kluczowe dla kolejnych etapów programu Artemis, które w przyszłości mają doprowadzić do powrotu ludzi na Księżyc.

Problemy techniczne opóźniły wcześniejszy start

Projekt opóźnił się już o dwa lata z powodu problemów z osłoną termiczną podczas pierwszej misji Artemis. Wtedy system SLS i kapsuła Orion poleciały na Księżyc bez ludzi na pokładzie

Pierwotnie start ARTEMIS 2 planowano wcześniej, jednak przygotowania napotkały kilka poważnych problemów technicznych. Podczas testów wykryto m.in. wyciek wodoru oraz kłopoty z przepływem helu w systemie rakiety. W związku z tym NASA zdecydowała się cofnąć rakietę do hali montażowej, aby przeprowadzić naprawy i dodatkowe kontrole.

Po usunięciu usterek agencja uznała, że system jest gotowy do kolejnej próby startu. NASA planuje wytoczyć rakietę z powrotem na platformę startową 19 marca. Teraz planowany termin to 1 kwietnia, choć okno startowe potrwa tylko kilka dni - od 1 do 6 kwietnia. Jeśli w tym czasie nie uda się wystartować, kolejna szansa pojawi się dopiero pod koniec miesiąca.

Rozwiń

Krok w stronę powrotu na Księżyc

Program Artemis ma znacznie ambitniejsze cele niż jednorazowa misja. NASA chce stworzyć trwałą obecność ludzi na Księżycu, w tym bazę w rejonie jego południowego bieguna. Plan zakłada również wykorzystanie zdobytych doświadczeń do przyszłych wypraw na Marsa.

Artemis 2 będzie więc kluczowym testem - jeśli zakończy się sukcesem, otworzy drogę do kolejnych misji, które w następnych latach mają doprowadzić do ponownego lądowania astronautów na powierzchni Księżyca.

Udany start japońskiej rakiety H3 AFP