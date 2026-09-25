Żniwny Księżyc rozświetli niebo. Tej wrześniowej pełni nie można przegapić

Spis treści: Co to jest Żniwny Księżyc? Kiedy obserwować wrześniową pełnię Księżyca? Dlaczego Żniwny Księżyc wygląda na wielki i pomarańczowy? Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Co to jest Żniwny Księżyc?

Żniwnym Księżycem nazywa się pełnię przypadającą najbliżej równonocy jesiennej. W 2026 roku jest to pełnia wrześniowa, choć w innych latach może wypaść również w październiku. Nazwa nawiązuje do czasu zbiorów, gdy światło Księżyca pomagało pracować po zmroku.

Co odróżnia ją od innych pełni? W dniach bliskich jesiennej równonocy odstęp między kolejnymi wieczornymi wschodami Księżyca jest mniejszy niż zwykle. Przez kilka wieczorów pojawia się on więc o zbliżonej porze, dostarczając światła wkrótce po zachodzie Słońca. To skutek położenia drogi Księżyca względem horyzontu, a nie zmiany jego jasności.

Kiedy obserwować wrześniową pełnię Księżyca?

Według obliczeń Obserwatorium Marynarki Wojennej USA pełnia nastąpi 26 września o 16:49 czasu uniwersalnego, czyli o 18:49 czasu polskiego. W Warszawie Księżyc wzejdzie tego dnia około 18:01. Godzina wschodu będzie się nieco różnić zależnie od miejsca obserwacji.

Najlepiej znaleźć miejsce z odsłoniętym widokiem na wschód i obserwować Księżyc od zmierzchu. Dokładna godzina pełni oznacza moment astronomiczny, nie jedyną chwilę, w której można ją zobaczyć. Dla obserwatora tarcza będzie wyglądać na niemal pełną także poprzedniego i następnego wieczoru.

Dlaczego Żniwny Księżyc wygląda na wielki i pomarańczowy?

Gdy Księżyc znajduje się tuż nad horyzontem, często wydaje się większy niż wysoko na niebie. To złudzenie Księżyca: jego tarcza nie powiększa się nagle podczas wschodu. NASA wskazuje, że mechanizm tego wrażenia nie został jeszcze w pełni wyjaśniony.

Pomarańczowy kolor Księżyca ma inne źródło. Światło Księżyca położonego nisko nad horyzontem przebywa dłuższą drogę przez atmosferę. Krótsze, niebieskie fale silniej się rozpraszają, dlatego do naszych oczu dociera więcej światła o cieplejszej barwie. Pył lub zanieczyszczenia mogą wzmocnić ten efekt. Kolor i pozorna wielkość nie są cechami zastrzeżonymi dla Żniwnego Księżyca: podobnie może wyglądać każda pełnia obserwowana nisko nad horyzontem.

Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Zaplanuj kadr na czas wschodu i umieść w nim drzewa, budynki lub linię krajobrazu. Dzięki temu zdjęcie pokaże skalę sceny, a Księżyc nie stanie się małym jasnym punktem na pustym niebie. Pomocne będą statyw, samowyzwalacz i przybliżenie optyczne.

Jeśli fotografujesz samą tarczę, zmniejsz ekspozycję: pełnia jest znacznie jaśniejsza, niż sugeruje ciemne niebo wokół niej. Zrób kilka ujęć z różnymi ustawieniami i sprawdź, czy widać szczegóły powierzchni. W telefonie dotknij tarczy na ekranie, ustaw ostrość i obniż jasność zdjęcia przed naciśnięciem spustu.



