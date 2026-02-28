Największy księżyc Układu Słonecznego pod lupą naukowców

Ganimedes to potężny naturalny satelita planety Jowisz - jest największym księżycem w Układzie Słonecznym i jako jedyny spośród innych tego typu obiektów posiada własne dipolowe pole magnetyczne. Pod lodową skorupą Ganimedesa może skrywać się rozległy ocean, przez co księżyc ten jest uważany za jedno z potencjalnych miejsc występowania życia pozaziemskiego. Odkryty w 1610 roku przez Galileusza, do dziś pozostaje przedmiotem intensywnych badań i planowanych misji kosmicznych.

Badania układu Jowisza przyspieszyła sonda Juno, która w 2021 roku przeleciała też blisko Ganimedesa. Przed misją Juno prowadzone z Ziemi obserwacje zachodzących na tym księżycu zjawisk nie pozwalały dostrzec szczegółów. Najnowsze badania dotyczące Ganimedesa, oparte na informacjach z Juno, wykazały niezwykłe podobieństwo pomiędzy zorzami występującymi na największym księżycu w Układzie Słonecznym a zorzami na Ziemi.

Zorze na Ganimedesie. Podobieństwo do zjawisk na Ziemi

Zespół z Laboratorium Fizyki Planetarnej i Atmosferycznej (LPAP) z Uniwersytetu w Liège w Belgii analizuje dane o zorzach na Ganimedesie zebrane przez sondę Juno. Naukowcy po raz pierwszy uchwycili teraz subtelne szczegóły zórz polarnych na Ganimedesie. Zorze polarne powstają w wyniku oddziaływania wiatru słonecznego z polem magnetycznym i atmosferą - na Ziemi prowadzi to do wzbudzania tlenu i azotu, które emitują charakterystyczne kolorowe światło.

- Zorze obserwuje się również na Ganimedesie, a ich przyczyną jest wytrącanie elektronów w jego rzadkiej atmosferze tlenowej - wyjaśnia Philippe Gusbin, którego praca magisterska z nauk kosmicznych stanowiła podstawę nowych badań opublikowanych w "Astronomy & Astrophysics".

Misja Juice może pomóc ujawnić kolejne tajemnice księżyców Jowisza

Naukowcy odkryli, że zorza na Ganimedesie nie jest jednolita - rozpada się lokalnie na łańcuch jasnych plam. Badacz z LPAP Alessandro Moirano wyjaśnia, że podobne struktury, znane jako "auroral beads", zaobserwowano też w zorzach polarnych na Ziemi i Jowiszu, gdzie są one powiązane z zakrojonymi na szeroką skalę przemianami w magnetosferze, które uwalniają ogromne ilości energii i powodują intensywną aktywność zorzy polarnej.

Ganimedes oddziałuje z otoczeniem kosmicznym Jowisza w podobny sposób, jak Ziemia oddziałuje z wiatrem słonecznym; dlatego odkrycie plam zorzy polarnej na Ganimedesie, podobnych do tych na Ziemi, sugeruje, że "podstawowe procesy fizyczne mogą być ogólnie wywoływane w sprzężeniu między dowolnym ciałem niebieskim, jego magnetosferą i siłami zewnętrznymi", wyjaśniają specjaliści. Misja Juice ESA, która jest obecnie w drodze na Jowisza, przeprowadzi też dedykowane obserwacje Ganimedesa, co może pomóc dowiedzieć się więcej na temat zachodzących tam zjawisk.

