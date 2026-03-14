Spis treści: Czy warto zwiedzić zamek w Malborku? Historia największego zamku w Polsce Zwiedzanie Zamku w Malborku

Czy warto zwiedzić zamek w Malborku?

Wiosna jest najlepszym czasem na zwiedzanie zamku w Malborku. Coraz cieplejsza pogoda pozwala na nieśpieszne spacery po wnętrzu zamku oraz terenach go otaczających. Wiosną także unikniesz tłumu turystów, który oblega ten największy w Europie średniowieczny zamek w sezonie letnim.

Czy warto zwiedzić zamek w Malborku? Obiekt ten został wpisany na światową listę zabytków UNESCO i to nie bez powodu. Budowla ma 250 tys. metrów sześciennych, a cały kompleks zajmuje 21 hektarów. Jego budowa trwała 40 lat, a doskonały stan pozwala podziwiać nie tylko perełki architektury gotyckiej, ale także wyobrazić sobie najznakomitsze uczty i turnieje rycerskie organizowane na zamku w czasach jego świetności.

Cały zamek w Malborku składa się w rzeczywistości z trzech, które były w ciągu lat rozbudowywane. W Zamku Niskim, zwanym Przedzamczem, znajdowały się zbrojownia, spichlerz, budynki gospodarcze w tym stajnie i browar, a także kaplica św. Wawrzyńca dla służby. Całość otoczona jest fosą i murami z wieżami obronnymi.

W Zamku Średnim znajdowały się przestrzenie dla rycerzy i gości. Można tu zwiedzać Wielki Refektarz będący największą salą w zamku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim piękne palmowe sklepienie. W tej części można także podziwiać Pałac Wielkich Mistrzów. W Zamku Średnim znajdowała się również infirmeria dla starszych i chorych braci.

Wielki Refektarz na zamku w Malborku

W Zamku Wysokim można zobaczyć najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia w tym Kościół Najświętszej Marii Panny z fantastycznym sklepieniem gwieździstym. Prowadzi do niego zachwycający portal wejściowy. Na Zamku Wysokim koniecznie należy zwiedzić także Kaplicę św. Anny będącą miejscem pochówku wielkich mistrzów.

Zamek w Malborku zwiedza się z przewodnikiem lub przewodnikiem audio. To rozwiązanie pozwala poznać największe tajemnice tej średniowiecznej budowli, która słynęła w swoich czasach świetności z nowoczesnego rozwiązania systemu ogrzewania podłogowego. Dla turystów dostępne są również stałe i czasowe wystawy organizowane w murach zamku.

Historia największego zamku w Polsce

Zamek w Malborku ma już około 740 lat. Jego budowa rozpoczęła się w 1280 roku. Początkowo Krzyżacy zbudowali niewielki zamek, dopiero w 1309 roku, kiedy Zakon przeniósł swoją siedzibę z Wenecji do Malborka, zaczął się okres największej rozbudowy zamku.

Wielki Mistrz Krzyżacki urzędował w Malborku blisko 150 lat. Zamek był miejscem wielkich uczt, turniejów, na które ściągali rycerze z całej Europy. Po przegranej bitwie pod Grunwaldem nie udało się zdobyć rycerstwu polskiemu murów Malborka, jednak Krzyżacy poddali się polskiemu zwierzchnictwu w 1454 roku, a trzy lata później wykupił go z rąk Zakonu Kazimierz Jagiellończyk. Od tego czasu największy zamek w Polsce stał się rezydencją polskich królów.

W czasach rozbiorów zabytek znajdował się na ternie Prus i pełnił funkcję magazynów. Początkowo władze pruskie zleciły gruntowną przebudowę Zamku Wysokiego czy średniego. Wówczas zamurowano niemal wszystkie średniowieczne otwory okienne i wykuto nowe, otynkowano elewacje zewnętrzne, a sama bryła budynku uległa mocnym zmianom. Pracom rozbiórkowym przeciwstawiała się opinia publiczna, która doprowadziła do tego, że po wycofaniu się wojsk napoleońskich od 1819-50 roku zaczęto odbudowywać zamek.

W czasie II wojny światowej zamek w Malborku uległ dużemu zniszczeniu. W takim stanie powrócił do Polski. Dziś możemy oglądać doskonale zrekonstruowany zespół pałacowy, który jest efektem dziesięcioletnich prac mających na celu przywrócenie jego świetności. Największy zamek w Polsce pozostaje pod zarządem Muzeum Zamku w Malborku.

Zwiedzanie Zamku w Malborku

Zwiedzanie zamku w Malborku odbywa się na stałych trasach, które dostępne są dla zwiedzających w określonych porach. Godziny te zmieniają się ze względu na sezon. Do końca marca obowiązują godziny sezonu zimowego, ale już w kwietniu można zwiedzać zamek według rozkładu sezonu letniego.

Trasa historyczna największego zamku w Polsce pozwala zobaczyć cały obiekt i część trasy spacerowej. Jej przejście zajmuje ok. 3 h. Za bilet normalny należy zapłacić 80 zł, za ulgowy 60 zł. Dzieci do lat 7 maja wstęp za darmo.

Trasa spacerowa z kolei obejmuje m.in. część Przedzamcza, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, tarasy i ogród wielkich mistrzów czy fosy i międzymurze. Niestety na tej trasie nie zwiedzicie komnat i wystaw organizowanych na zamku. Przejście całej trasy zajmuje 1,5 h. Cena biletu normalnego to 35 zł, ulgowego 25 zł.

Plan wycieczki do zamku w Malborku można wzbogacić wizytą zamku w Kwidzynie oddalonym od Malborka o ok. 40 km czy zamku w Sztumie położonym ok. 15 km od Malborka. Wszystkie obiekty zarządzane są przez Muzeum Zamku w Malborku i można kupić grupowy bilet na ich zwiedzanie.

Zamek w Mosznej skrywa wiele tajemnic Polsat News Polsat News