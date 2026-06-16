Spis treści: Polska zalewana produkatami z Chin Nowa opłata za paczki z Chin. Zapłacą kupujący w Temu Czy cło nałożone na Temu wpłynie na ceny produktów?

Polska zalewana produkatami z Chin

Jak donosi Komisja Europejska, tylko w 2024 roku do krajów Unii Europejskiej trafiło 4,6 mld towarów o niskiej wartości. To skokowy wzrost, bo jeszcze w 2023 roku było to "zaledwie" 2,3 mld, a rok wcześniej 1,4 mld. Jak nietrudno się domyślić, produkty z Chin są konkurencyjne cenowo, głównie ze względu na niskie koszty produkcji oraz dotychczasowe zwolnienia z opłat celnych.

Również Polacy pokochali tanie zakupy. Z raportu KPMG wynika, że wartość polskiego rynku e-commerce w 2024 roku oszacowano na ok. 150 mld zł. Według kalkulacji udział chińskich platform, w tym także Temu, Shein czy AliExpress wyniosło ok. 6-11 procent, z dynamicznym wzrostem.

KPMG wskazuje, że od października 2024 do września 2025 roku sprzedaż trzech wymienionych platform zakupowych w Polsce mogła wynieść 11,6 mld zł. A to oznacza, że Polacy kupują nawet 100 mln przesyłek rocznie z Temu, Shein czy AliExpress, czyli trzy na jednego mieszkańca kraju. Kupują głównie młodzi z dużych miast, a w koszyku znajdują się towary za średnio 120 zł.

Nowa opłata za paczki z Chin. Zapłacą kupujący w Temu

Warto jeszcze przytoczyć dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że w 2025 roku wartość importu z Chin do Polski wzrosła do 57,9 mld euro. Tak duży rynek zostanie teraz opodatkowany. Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu zwolnienia z cła przesyłek o wartości do 150 euro. Na towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej wysyłane w paczkach o niskiej wartości nałożone będzie cło.

Kupujący na platformach Temu, Shein czy AliExpress będą tymczasowo płacić cło przez dwa lata, od 1 lipca 2026 roku do 1 lipca 2028 roku. Cło na towary spoza UE będzie wynosić 3 euro za każdą pozycję w paczce wartej do 150 euro. Ma to być opłata doliczana od całości wartości. "Pozycja" oznacza jeden lub więcej towarów w przesyłce o tej samej klasyfikacji taryfowej, opisie i pochodzeniu.

Nowa opłata może też pomóc w walce z innym problemem. Jak wskazuje Krajowa Administracja Skarbowa, zwolnienie z cła takich przesyłek było nadużywane poprzez zaniżanie ich wartości i sztuczne dzielenie przesyłek. Teraz ma się to zmienić.

Czy cło nałożone na Temu wpłynie na ceny produktów?

W sieci pojawiają się głosy, że cło nałożone na tanie produkty z Chin w praktyce niewiele zmieni. A to dlatego, że chińskie platformy zabezpieczyły się na ten wypadek i w Europie powstały magazyny chińskich sklepów (chociażby główny europejski hub logistyczny Shein pod Wrocławiem).

Obowiązujące od początku lipca cło dotyczy tylko przesyłek wysyłanych z krajów trzecich, czyli spoza wspólnoty. Można więc założyć, że skoro przesyłki wysyłane z magazynów europejskich nie będą podlegać tym przepisom, azjatyckie sklepy wykorzystają tę lukę.





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