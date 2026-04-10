Zacznijmy jednak od początku. 3 lata temu grupa pasjonatów postanowiła rozpocząć budowę Rancza Kozanów. Miejsca, które w zachodniej części Wrocławia będzie ostoją dla wszystkich, którzy chcą oderwać się od codzienności. Uciec chociaż na chwilę z blokowiska, poprzebywać wśród zwierząt i najzwyczajniej w świecie "przewietrzyć umysł".

Cała inicjatywa nie miała stricte biznesowego celu. Już sam fakt zainwestowania w projekt prywatnych środków i zaciągnięcia pożyczek na siebie pokazuje, że twórcy wierzyli w ideę. Chcieli stworzyć miejsce idealne dla wszystkich, miejsce spotkań mieszkańców, będące jednocześnie miejskim gospodarstwem rolnym. Oazą spokoju, bez telefonów, bez internetu.

Na terenie Rancza znajdą się zagrody ze zwierzętami, a także ogród społeczny dla mieszkańców nie tylko Kozanowa (dzielnica Wrocławia), ale i całej zachodniej części miasta. Twórcy stawiają także na edukację i rozwój zarówno najmłodszych, jak i seniorów. Pomóc temu mają specjalne warsztaty pracy w drewnie czy ścieżka doświadczeń na leśnej polanie.

Będzie to kluczowy punkt na mapie miasta, oferujący realne wyjście z betonozy i regenerację sił pośród zieleni oraz zwierząt. Nadrzędną wartością jest jednak integracja społeczeństwa. Wspólne kopanie grządek czy sąsiedzkie pikniki miały stać się tam codziennością. Wszystko jednak runęło w jedną noc. Kilkanaście dni przed otwarciem.

Ranczo Kozanów ma być miejscem dla każdego Gospodarstwo Rolne -Ranczo Kozanów materiał zewnętrzny

Wielkanoc, która rozbłysła ogniem

Koszmar zaczął się w wielkanocną niedzielę, 5 kwietnia o godzinie 23:56. To właśnie wtedy na terenie gospodarstwa podłożono ogień i doszło do wybuchu, co widać na nagraniu. Świadczą o tym nagrania z monitoringu, gdzie widać nie tylko moment podpalenia, ale także uciekającego podpalacza. Materiał został oczywiście przekazany służbom, które poszukują sprawcy (lub sprawców).

Zniszczenia po pożarze Zobacz galerię

Według właścicieli przestępcy wiedzieli, co robią, bo "uderzyli" w samo serce Rancza, podkładając ogień w bazowym kontenerze, a także w miejscu, gdzie składowane były zapasy drewna. To z nich w najbliższych dniach miały być budowane zagrody czy przestrzeń na warsztaty.

Przed katastrofą uratowała... pogoda

W rozmowie z Interią Geekweek, współtwórczyni projektu, Ewa Malerek mówi jasno, że straty mogłyby być znacznie większe gdyby nie pogoda.

Nagranie z monitoringu szczegółowo rejestruje moment wybuchu i ucieczkę sprawcy, który już od godziny 20:00 wielokrotnie i bezskutecznie usiłował wzniecić ogień. Choć celem było doszczętne spalenie serca Rancza, plany te na szczęście pokrzyżowała pogoda

Otwarcie miało nastąpić w maju i to właśnie wtedy okoliczni mieszkańcy mieli zobaczyć efekty 3-letniej pracy. Wszystko jednak się przeciągnie, ale dojdzie do skutku, jak zapewniają twórcy projektu. W internecie ruszyła zbiórka, za którą odpowiada lokalna fundacja "Pełnia Życia". Cel jest jasny - odbudowa strat i dokończenie inicjatywy.

Zbiórka na odbudowę i kontynuację

Organizatorzy zbiórki postawili sobie najważniejsze zadania:

Nowy kontener z transportem i montażem: Nowa baza, która zastąpi pogorzelisko. Pełne wyposażenie i zaplecze socjalne: Odtworzenie regałów, mebli oraz nowej instalacji elektrycznej. Strefa warsztatowa i odpoczynku: Zakup profesjonalnych stołów warsztatowych do drewna oraz ław do wspólnych spotkań. Infrastruktura dla natury: Odkupienie drewna na bezpieczne ogrodzenia i budowę zagrody dla zwierząt. Uporządkowanie terenu: Usunięcie i wywiezienie spalonych, toksycznych pozostałości. PRIORYTET - System zabezpieczeń 24/7: Nowoczesny monitoring z trybem nocnym, czujniki ruchu i system alarmowy z grupą interwencyjną.

Przedstawiciele gospodarstwa zapewniają, że zrobią wszystko, aby ranczo zostało otwarte jeszcze w tym sezonie. Najbardziej optymistycznym, ale i realnym terminem jest czerwiec 2026. Wszystko zależy od powodzenia zbiórki, a także postępów prac.

Był moment zwątpienia zaraz po pożarze, ale nie poddamy się

Już w ten weekend na pomoc mają ruszyć lokalni wolontariusze, którzy pomogą w uprzątnięciu pogorzeliska. Następnie sukcesywnie kupowane będą nowe materiały i wznowiona zostanie budowa, a także montowanie stołów warsztatowych.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach? © 2026 Associated Press