Nowa wieża widokowa w woj. małopolskim. Atrakcja Krynicy-Zdroju

Zimowe krajobrazy zachwycają wiele osób, a najpiękniej takie pejzaże prezentują się, gdy są oglądane z wysokości. Choć górskie wyprawy zimą nie zawsze są możliwe z powodu trudnych warunków pogodowych, podziwianie Polski spowitej białym puchem wciąż pozostaje na wyciągnięcie ręki.

Umożliwiają to liczne wieże widokowe, których w naszym kraju systematycznie przybywa. Już w ten weekend - 17 stycznia 2026 roku - zaplanowano oficjalne otwarcie nowego obiektu tego typu, który wzbogaci ofertę turystyczną województwa małopolskiego jako kolejna taka atrakcja. Nowa wieża widokowa znajduje się na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. Jakie atrakcje czekają na uczestników podczas wielkiego otwarcia?

36 metrów wysokości, retro klimat i widoki na Beskidy oraz Tatry

Nowa wieża widokowa w Krynicy-Zdroju ma 36 metrów wysokości i znajduje się na mierzącej 742 m n.p.m. Górze Parkowej w samym sercu uzdrowiska. Nowa atrakcja łączy tradycje tego miasta z nowoczesnym wyglądem oraz zapierającymi dech widokami na szczyty Beskidu Sądeckiego, a przy dobrych warunkach także na Tatry Słowackie.

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju nawiązuje do architektury modernizmu oraz do lat 30. Na taras widokowy wieży prowadzi 216 schodów, ale dostępna jest też winda. Kolejną ciekawostkę stanowi część wysunięta poza linię elewacji, umieszczona na wieży na wysokości 36 metrów nad ziemią. W wietrzne dni widoki będzie można oglądać z osłoniętej części tarasu, a przy dobrej pogodzie z jego części zewnętrznej. Na szczyt Góry Parkowej dotrzeć można natomiast retro koleją linowo-terenową. Wieża ta stanowi kolejny etap inwestycji realizowanych przez Polskie Koleje Linowe.

- Zapraszamy na najważniejsze wydarzenie tej zimy w Krynicy-Zdroju. 17 stycznia Góra Parkowa zaprezentuje się w pełnej, zimowej odsłonie z nową Wieżą Widokową, nocnym zwiedzaniem i wyjątkową oprawą artystyczną. To całodniowe i nocne święto światła, muzyki i widoków, którego nie można przegapić - zachęca w opisie wydarzenia PKL Góra Parkowa.

Wielkie otwarcie wieży w Krynicy-Zdroju. Atrakcje i harmonogram wydarzenia

Nowy punkt widokowy na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju działa już od kilku dni, jednak dopiero na ten weekend zaplanowano oficjalne otwarcie przybytku. To całodniowa impreza 17 stycznia 2026 r. (od godz. 10:00 do 01:00), której towarzyszyć będzie szereg urozmaiceń, w tym fireshow, pokaz laserów czy nocne zwiedzanie. Będzie też można zdobyć różne nagrody. Kolej na Górę Parkową czynna będzie do godziny 01:00. PKL Góra Parkowa w wydarzeniu na Facebooku udostępniła szczegóły dotyczące przebiegu imprezy.

Harmonogram imprezy z okazji oficjalnego otwarcia wieży widokowej na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju:

10:00, 12:00, 15:00 - Muzyczne występy na żywo, utwory z repertuaru Jana Kiepury i Marty Eggerth.

15:00 - Uroczyste otwarcie, pierwszych 200 uczestników otrzyma upominki (ciasteczka czy wpis do księgi pamiątkowej).

17:00 - Fireshow, pokaz Teatru Ognia.

18:00 - Nocne zwiedzanie Wieży Widokowej oraz Polany Muzyki i Światła (do godz. 00:30).

18:00 - Impreza taneczna (do 01:00).

21:45 - Pokaz laserów i fajerwerków.

