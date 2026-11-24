Spis treści: 400, 700 czy 1000 zł. Tani airfryer z dyskontu czy markowy model na wyprzedaży Elementy grzejne, powłoki i czujniki. Co decyduje o wydajności nowoczesnego airfryera? Na czym oszczędzają producenci airfryerów?

Frytkownice beztłuszczowe w ciągu ostatnich kilku lat stały się jednym z najczęściej kupowanych urządzeń małego AGD w Polsce. Wraz ze wzrostem popularności w sklepach można znaleźć zarówno tanie modele dyskontowe, które można kupić przy okazji codziennych zakupów, jak i zaawansowane modele airfryerów renomowanych producentów, które kosztują tyle, co dobry piekarnik do zabudowy.

400, 700 czy 1000 zł. Tani airfryer z dyskontu czy markowy model na wyprzedaży

Zakup budżetowego airfryera może być świetną opcją, jeśli chce się sprawdzić ten sposób gotowania lub przyrządzać posiłki okazjonalnie. Testy konsumenckie m.in. badania przeprowadzane przez Fundację Pro-Test pokazują, że najtańsze modele radzą sobie poprawnie z prostymi zadaniami, takimi jak odgrzanie mrożonych frytek czy upieczenie skrzydełek. Problem pojawia się przy bardziej wymagających potrawach oraz przy długofalowej eksploatacji.

Chcąc używać sprzętu codziennie, w budżecie ok. 400 zł lepszym wyborem może być zakup markowego sprzętu na wyprzedaży. Przy urządzeniach za 700 zł wybór jest już bardzo duży. Płaci się przede wszystkim za większą pojemność i wszechstronność. W tej cenie standardem stają się konstrukcje dwukomorowe (8-9,5 litra łącznej pojemności), pozwalające piec jednocześnie mięso i warzywa w dwóch różnych temperaturach i zsynchronizować czas ich zakończenia.

Z kolei wydatek rzędu 1000 zł jest uzasadniony wtedy, gdy airfryer ma zastąpić tradycyjny piekarnik. W tej klasie pojawiają się rozwiązania takie jak aktywne dolne grzałki, funkcja pieczenia z dodatkiem pary (zapobiegająca wysuszaniu drobiu i pieczywa) oraz misy wykonane ze stali nierdzewnej zamiast tradycyjnych powłok nieprzywierających.

Elementy grzejne, powłoki i czujniki. Co decyduje o wydajności nowoczesnego airfryera?

O tym, jak szybko urządzenie osiąga temperaturę roboczą, czy równomiernie opieka jedzenie i ile energii przy tym zużywa, decydują trzy kluczowe części: elementy grzejne, powłoki i czujniki.

Podstawą większości urządzeń jest klasyczna stalowa grzałka spiralna umieszczona nad koszem. O jej efektywności decyduje jednak nie sama moc wyrażona w watach, lecz sposób dystrybucji ciepła. Wyprofilowane dno komory np. w kształcie rozgwiazdy lub turbiny odbija strumień powietrza od spodu. W droższych konstrukcjach stosuje się dziś dwie grzałki, co eliminuje niedopieczony spód cięższych porcji lub promienniki podczerwieni, które osiągają pełną temperaturę roboczą w ułamku sekundy.

Poza tym droższe frytkownice wykorzystują termistory NTC współpracujące z algorytmami PID, które mierzą temperaturę kilka razy na sekundę. Pozwala to utrzymać ciepło z dokładnością do 1-2 st. C, co jest ważne zarówno przy wysokich temperaturach, jak i podczas wielogodzinnego suszenia owoców w 50-60 st. C. W tańszych modelach stosuje się proste termostaty, które włączają i wyłączają grzałkę w cyklach - generuje to wahania temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni i sprzyja przypalaniu panierki.

O wydajności decydują także powłoki kosza i misy. Najlepsze właściwości nieprzywierające oferują wielowarstwowe powłoki PTFE. W markowych urządzeniach są one wolne od PFOA i bezpieczne w typowym zakresie pracy airfryera (degradacja termiczna PTFE następuje dopiero powyżej 260 st. C). Alternatywą są powłoki ceramiczne, które nie zawierają związków PFAS i wytrzymują znacznie wyższe temperatury, choć są bardziej podatne na odpryski mechaniczne oraz szybsze zużycie podczas mycia w zmywarce.

Na czym oszczędzają producenci airfryerów?

Moc grzałki czy pojemność kosza na papierze wyglądają tak samo jak u droższej konkurencji. Oszczędności ukryte są w komponentach, które mogą ujawnić swoje wady dopiero po kilku miesiącach używania.

W najtańszych modelach stosowana jest warstwa PTFE, nakładana na słabo przygotowane aluminium, bez podkładów wzmacniających. Efekt to łuszczenie się i rysowanie kosza po 6-12 miesiącach regularnego użytkowania. Ponieważ do modeli dyskontowych nie da się dokupić samego kosza ani rusztu, uszkodzenie powłoki oznacza konieczność wyrzucenia całego urządzenia.

Producenci oszczędzają także na silnikach szczotkowych o mniejszej liczbie łopatek, które generują wyższy poziom hałasu (często powyżej 60 dB) i tworzą nierównomierny wir powietrzny. W praktyce oznacza to konieczność częstego potrząsania koszem, ponieważ jedzenie z jednej strony przypala się, podczas gdy z drugiej pozostaje blade.

Kolejną oszczędnością są cieńsze ścianki komory, które sprawiają, że obudowa mocniej się nagrzewa, a urządzenie traci więcej energii cieplnej na zewnątrz, wydłużając czas pieczenia. Tańsze gatunki polipropylenu stosowane w obudowach i uchwytach często wydzielają też intensywny, chemiczny zapach podczas pierwszych kilkunastu cykli nagrzewania.

Ponadto renomowani producenci zapewniają dobrą dostępność części np. uszczelek, rusztów czy całych mis. W przypadku marek własnych sieci handlowych po okresie rękojmi użytkownik zostaje bez wsparcia technicznego, a rozrzut jakościowy między poszczególnymi egzemplarzami z tej samej partii bywa zauważalny.



