O godzinie 10:43 czasu lokalnego Alex Honnold wspiął się na metalowy szczyt budynku o wysokości 508 metrów, zapisując się w historii jako pierwszy wspinacz free solo - wspinaczka bez lin, siatek bezpieczeństwa czy sprzętu asekuracyjnego - na Taipei 101, czyli swego czasu najwyższym budynku świata.

Free solo w miejskiej dżungli

Alex Honnold, znany z ekstremalnych wspinaczek skalnych, w tym z przejścia El Capitan w Yosemite w 2017 roku (udokumentowanego w nagrodzonym filmie "Free Solo"), nazwał swój najnowszy wyczyn "największym miejskim free solo w historii". Co ciekawe, Taipei 101 był w planach wspinacza od ponad dekady, ale możliwość pojawiła się dopiero dzięki współpracy z Netflixem, który transmitował próbę na żywo.

Początkowo wspinaczka miała odbyć się w sobotę, ale przełożono ją z powodu niekorzystnej pogody. W niedzielę niebo było bezchmurne, a wiatr słaby, co gwarantowało idealne warunki. Honnold przyznał, że największym wyzwaniem było utrzymanie spokoju przy obecności tłumu i transmisji na żywo.

W miarę jak się wspinałem, coraz bardziej się relaksowałem. To jest takie fajne - dlatego to robię

Pierwszy, ale nie pierwszy

Co ciekawe, Honnold nie był wcale pierwszym na Taipei 101, bo Francuz Alain Robert zdobył budynek w 2004 roku, ale używał lin i potrzebował na wejście aż czterech godzin, ponieważ zmagał się z trudnymi warunkami (deszcz i wiatr). Alex pokonał trasę w nieco ponad półtorej godziny, korzystając z metalowych elementów konstrukcyjnych, balkonów i belek.

Najbardziej niebezpieczny fragment znajdował się pod samym szczytem, ale Honnold przeszedł go bez większych problemów. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te pogratulował wspinaczowi, podkreślając, że pokazuje światu "ciepło tajwańskiego społeczeństwa i piękno wyspy".

To wspaniałe. Jaki piękny dzień

