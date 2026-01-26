Alex Honnold na szczycie Taipei 101. Tak się pisze historię
W niedzielny poranek tysiące widzów w Tajpej i miliony przed ekranami na całym świecie wstrzymywały oddech, gdy słynny wspinacz Alex Honnold podjął próbę zdobycia jednego z najwyższych wieżowców świata - Tajpej 101 - oczywiście bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.
O godzinie 10:43 czasu lokalnego Alex Honnold wspiął się na metalowy szczyt budynku o wysokości 508 metrów, zapisując się w historii jako pierwszy wspinacz free solo - wspinaczka bez lin, siatek bezpieczeństwa czy sprzętu asekuracyjnego - na Taipei 101, czyli swego czasu najwyższym budynku świata.
Free solo w miejskiej dżungli
Alex Honnold, znany z ekstremalnych wspinaczek skalnych, w tym z przejścia El Capitan w Yosemite w 2017 roku (udokumentowanego w nagrodzonym filmie "Free Solo"), nazwał swój najnowszy wyczyn "największym miejskim free solo w historii". Co ciekawe, Taipei 101 był w planach wspinacza od ponad dekady, ale możliwość pojawiła się dopiero dzięki współpracy z Netflixem, który transmitował próbę na żywo.
Początkowo wspinaczka miała odbyć się w sobotę, ale przełożono ją z powodu niekorzystnej pogody. W niedzielę niebo było bezchmurne, a wiatr słaby, co gwarantowało idealne warunki. Honnold przyznał, że największym wyzwaniem było utrzymanie spokoju przy obecności tłumu i transmisji na żywo.
W miarę jak się wspinałem, coraz bardziej się relaksowałem. To jest takie fajne - dlatego to robię
Pierwszy, ale nie pierwszy
Co ciekawe, Honnold nie był wcale pierwszym na Taipei 101, bo Francuz Alain Robert zdobył budynek w 2004 roku, ale używał lin i potrzebował na wejście aż czterech godzin, ponieważ zmagał się z trudnymi warunkami (deszcz i wiatr). Alex pokonał trasę w nieco ponad półtorej godziny, korzystając z metalowych elementów konstrukcyjnych, balkonów i belek.
Najbardziej niebezpieczny fragment znajdował się pod samym szczytem, ale Honnold przeszedł go bez większych problemów. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te pogratulował wspinaczowi, podkreślając, że pokazuje światu "ciepło tajwańskiego społeczeństwa i piękno wyspy".
To wspaniałe. Jaki piękny dzień