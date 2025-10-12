Oglądaliście sobotnią "Awanturę o kasę"? Musicie przyznać, że taka gra potrafi trzymać w napięciu. Drużyny zielona i żółta szły jak burza odpowiadając na kolejne pytania walcząc zaciekle do końca, do siódmego pytania, o grę w finale.

Po szóstym pytaniu konto zielonych wskazywało 10 tysięcy 600 złotych. Żółtych nieco mniej, 9 tysięcy 100 złotych. Wszystko rozstrzygnęła astronomia, a dokładnie pytanie:

"Co astronomowie określają w skalach Torino oraz Palermo?"

Odpowiadali zieloni stawiając 9 tysięcy 100 złotych (w puli 10 tysięcy 600 złotych). Ryzykowna gra, bo zostało im tylko 1,5 tysiąca złotych. Znacie odpowiedź? Drużyna też nie była pewna, a dodatkowo Krzysztof Ibisz nie zgodził się na podpowiedź uzasadniając, że taka stawka wymagałaby podpowiedzi za 4-5 tysięcy złotych. Tyle nie mieli.

Wahali się między określaniem możliwości i warunków życia na innych planetach a określaniem odległości. Ostatecznie postawili na tę drugą opcję, która także była błędna. Skale te określają bowiem zagrożenie katastrofą kosmiczną.

Tym samym zakończyli grę z 1,5 tys. złotych na koncie, natomiast cała pula 10 tysięcy 600 złotych trafiła na konto żółtych pań. I tak z kwotą 18 tysięcy 200 złotych weszły do finału. Tam czekali na nich mistrzowie z kwotą 28 tysięcy złotych. Czy taka przewaga z góry musi oznaczać mniejsze szanse? Nic bardziej mylnego.

Zachowana podpowiedź kupiona w pierwszej rundzie i świetne licytacje pozwoliły objąć prowadzenie. Ale po czwartym pytaniu, kiedy pula, stosunkowo niewielka, bo 2 tysiące złotych przeszła do następnego pytania, Krzysztof Ibisz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał - dorzucił z własnej puli 10 tysięcy złotych.

Ostatecznie mistrzowie grając va banque... przegrali odcinek. Ale nie wyszli z niego z pustymi rękami. Wcześniej zalicytowali złotą skrzynkę, wygrywając na pożegnanie 4 skutery - po jednym na głowę.

To oznaczało jedno. Zmiana mistrzów.

Co w nowym odcinku "Awantury o kasę"?

Tym razem w grupie niebieskich możemy zobaczyć młodą ekipę związaną z finansami i marketingiem z Dolnego Śląska. W zielonej zasiadła rodzina z Warszawy. Żółci to przyjaciele z dawnej pracy z Wrocławia.

W pierwszej rundzie sobotniego odcinka na kole kręconym przez Krzysztofa Ibisza trafiły się m.in.: muzyka klasyczna, "co to jest?", popkultura i muzyka rozrywkowa. I choć czasem z sympatii wszystkich chętnie byśmy widzieli dalej, to zasady gry są nieubłagane - przejść do finału może tylko jedna drużyna.

A co w nim? Ostra gra i duże pieniądze w puli. A to znaczy, że i duża motywacja. Ale komu ostatecznie się uda? To musicie zobaczyć sami w niedzielę o 17:30 w Polsacie lub online na Polsat Box Go.

Jak dostać się do "Awantury o kasę"?

Wielu uczestników przyznawało, że decyzję o starcie podejmowali spontanicznie - podczas oglądania teleturnieju, jako postanowienie noworoczne czy w trakcie rozmowy z przyjaciółmi albo współpracownikami.

A może i ty zdecydujesz się na udział? Chcesz? To bardzo proste. Wystarczy, że przejdziesz do formularza castingowego lub wejdziesz na stronę awanturaokase.polsat.pl

A jak wygląda sam casting? - O, to tajemnica. Nie możemy wszystkiego zdradzać. Trzeba przyjść i się przekonać. Zapraszamy! - mówi z uśmiechem Jacek Zakrzewski, producent programu.

Czy zasiądziesz w loży mistrzów? Quiz z teleturnieju "Awantura o kasę" Rozpocznij quiz

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP