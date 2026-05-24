"Awantura o kasę" kończy sezon naprawdę mocnym odcinkiem. Warto włączyć TV!

Wczorajszy odcinek "Awantury o kasę" był jednym z tych, które widzowie zapamiętają na długo. Najpierw drużyna maturzystów przejęła ogromną pulę w pierwszej rundzie i zapewniła sobie miejsce w finale, a później byliśmy świadkami sytuacji, jakiej w teleturnieju Krzysztofa Ibisza praktycznie się nie ogląda.

W finale młodzi zawodnicy wylicytowali pytanie z kategorii sztuka. Musieli rozpoznać twórcę ołtarza pokazanego niżej. Problem w tym, że nie znali odpowiedzi, a na ich koncie zostało zaledwie 1300 złotych.

Słynny, otwierany ołtarz autorstwa Wita Stwosza 123RF/PICSEL

Przy puli wynoszącej 11 tysięcy 100 złotych Krzysztof Ibisz początkowo nie zgodził się sprzedać podpowiedzi. I wtedy wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Kapitanka mistrzów poprosiła prowadzącego, by jednak pozwolił rywalom kupić pomoc. Później mistrzowie jeszcze trzymali kciuki za poprawną odpowiedź przeciwników!

Trzeba przyznać - to był wyjątkowo sportowy gest.

Kto zagra w ostatnim odcinku sezonu?

Niebiescy to koleżanki i kolega z branży obsługi klienta. Hanna pracuje jako specjalistka ds. reklamacji, Szczepan jest agentem call center, Martyna agentką call center, a kapitanką drużyny została Dorota, także agentka call center.

Zieloni poznali się podczas wakacji nad Bałtykiem. Angelika jest instruktorką wokalu i gry na pianinie, Paweł pracuje jako menadżer eksportu i filolog, Beata jest rejestratorką medyczną, a drużyną dowodzi Sławomir - warszawski taksówkarz.

Żółci to znajomi z teleturniejów. Paweł pracuje w administracji, Katarzyna jest księgową, Jakub szefem kuchni renomowanej restauracji, a kapitanką drużyny została Zuzanna - analityczka danych.

Ogromna pula w pierwszej rundzie

Ten odcinek rozpoczął się bardzo dynamicznie. Już pierwsze dwa pytania trafiły do drużyny niebieskich. Pierwsze okazało się szczęśliwe, ale drugie okazało się równie pomyślne? Było dość trudne, dotyczyło geografii.

Jak obecnie nazywa się afrykańskie państwo noszące przed laty nazwę Abisynia?

Jak obecnie nazywa się afrykańskie państwo noszące przed laty nazwę Abisynia?

Va banque i trudne pytanie z anatomii

Finał również przyniósł ogromne emocje. Wszystko zaczęło się od ostrej licytacji złotej skrzynki. Obie drużyny nie oszczędzały pieniędzy, próbując przejąć przewagę nad rywalami. Pojawiło się też va banque i nerwowe oczekiwanie na odpowiedź.

Jedno z bardziej podchwytliwych pytań dotyczyło anatomii i medycyny:

Gdzie w ciele człowieka znajdują się mięśnie Kegla?

